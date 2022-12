Sapere come usare il navigatore in auto è molto importante. In questo caso potrete usufruire di un dispositivo che vi aiuterà nei momenti di difficoltà. Se non sapete dove si trovi un luogo preciso, infatti, si rivelerà particolarmente utile.

Inoltre, molti navigatori vi permetteranno anche di trovare delle scorciatoie che vi faranno risparmiare tempo.

In alcuni casi rileveranno anche incidenti o lavori in tempo reale e calcoleranno per voi una strada alternativa che sia migliore.

Scopriamo quindi come usare il navigatore in auto.

Come usare il navigatore in auto: una semplice guida

Molte auto moderne sono già dotate di navigatore. In questo caso, non dovrete fare altro che accendere il display posto al centro e avviare il navigatore. Potrete memorizzare la posizione di casa per delle funzionalità più veloci e fluide, ma in genere vi basterà semplicemente selezionare la destinazione da voi desiderata.

Molti navigatori sono poi dotati di una cronologia che evidenzierà tutti i percorsi effettuati in passato, in modo da poterli selezionare nuovamente senza dover ripetere il processo iniziale. Tuttavia, è bene sapere che questi navigatori necessitano di un aggiornamento regolare.

Potete farlo manualmente scaricando l’aggiornamento e trasferendolo su una penna USB che poi collegherete in auto. Si tratta di una sfaccettatura molto importante, perché un aggiornamento vecchio potrebbe non mostrarvi cambiamenti molto importanti.

Basti pensare ai sensi di marcia modificati, alle strade chiuse per altri motivi o altro ancora.

Come usare un navigatore separato

Se avete acquistato un navigatore individuale da montare sul parabrezza, dovrete più o meno ripetere gli stessi passaggi.

In questo caso, però, la prima volta dovrete impostare il fuso orario locale e attivare o disattivare la password.

Potreste anche accoppiare il navigatore al telefono tramite Bluetooth. Vi consigliamo, tuttavia, di rimuovere questo dispositivo dall’auto quando possibile, dato che potrebbe essere un’esca per i malintenzionati.

