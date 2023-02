Come vedere se un’auto è incidentata? Tutti i fattori da valutare

Vorreste vedere se un’auto è incidentata ma non sapete come fare? Ebbene, questa procedura è molto importante quando si vuole acquistare una nuova auto. Sebbene i venditori possano descrivere un veicolo come apparentemente perfetto, a volte possono celarsi delle menzogne.

L’auto può essere stata incidentata in passato e possono essere stati riparati o sostituiti diversi componenti.

Anche se il veicolo può sembrare immacolato, potrebbe comunque aver avuto danni ingenti in passato.

Per fortuna, in caso di incidenti, la Banca Dati Sinistri registra tutto ciò che è accaduto.

Come vedere se un’auto è incidentata?

Ci sono diversi modi per scoprire se un’auto è incidentata o meno. Sul web esistono diversi siti in grado di offrirvi ogni singola informazione in merito, ma non sono gratuiti ed è necessario spendere una cifra che si aggira intorno ai 20 euro (a volte anche di più).

In alternativa, potete rivolgervi direttamente alla Banca Dati Sinitri. Tuttavia, il certificato in questione viene rilasciato esclusivamente al proprietario dell’auto (per questioni di privacy). Se avete già acquistato il veicolo ed è stato intestato a voi, allora potrete procedere senza problemi.

Un altro modo consiste nel contattare l’assicurazione, la quale farà le vostre veci e verificherà tutto ciò che è accaduto in passato.

Altri fattori da valutare

Come vedete, questi sono i tre metodi principali per scoprire se un’auto è incidentata. Tuttavia, è bene far controllare attentamente il veicolo da una persona di fiducia.

Talvolta può essere necessario verificare la carrozzeria, l’interno del cofano e le ruote, in modo da escludere danni gravi ma nascosti con furbizia.

Non dimenticate che questi fattori possono incidere sul prezzo d’acquisto, motivo per cui molti venditori cercano di non parlarne.

