Vorreste verificare se un’auto è stata rottamata ma non sapete come fare? Ci sono alcune cose di cui dovreste essere a conoscenza. In questo articolo vi spiegheremo tutto ciò che dovreste sapere in merito.

Come verificare se un’auto è stata rottamata in pochi passaggi

Considerando che si tratta di informazioni personali, questa procedura non può essere effettuata gratuitamente. Infatti, è necessario richiedere una sorta di visura per accertarsi che il veicolo non sia stato cancellato dal PRA.

Come anticipato, questa procedura è a pagamento (circa 6 euro più IVA) da effettuare su PagoPA.

Inserendo la targa scoprirete quindi se l’auto in questione sia stata rottamata o meno. In alternativa, potrete richiedere informazioni nella sede più vicina, quindi ACI o PRA.

Rottamazione auto: come fare

Per rottamare la propria auto è necessario rivolgersi ai centri di raccolta autorizzati o a un concessionario. Dato che le auto sono altamente inquinanti, devono essere smaltite seguendo procedure specifiche.

Generalmente si può rottamare un’auto senza averne acquistata un’altra, ma anche il secondo caso è molto diffuso.

Una permuta o la vendita della propria auto usata sarebbe completamente inutile: ecco perché la rottamazione sarebbe l’unica via possibile.

La quota ACI corrisponde a 13,50 euro, mentre l’imposta di bollo costa 21 euro.

La radiazione dal Pra corrisponde a 36,38 euro, mentre l’accertamento di atti giudiziari costa 7,10 euro.

I documenti da portare per rottamare l’auto

Per far rottamare la vostra auto dovrete portare:

Targhe

Carta di circolazione

Certificato di proprietà

Il certificato che verrà invece rilasciato dal demolitore conterrà:

Nome del proprietario e indirizzo

Numero di identificazione e firma del titolare

L’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione

Data e ora di presa in carico del mezzo

Richiesta di cancellazione dal PRA

Tutti i dati del veicolo

