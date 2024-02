La coda in autostrada può essere frustrante perché impedisce di avanzare verso la destinazione che si vuole raggiungere, ciò nonostante bisogna mantenere un comportamento corretto in auto, evitando di lasciarsi prendere dal panico oltre che di compiere manovre pericolose. In questo articolo vediamo cosa non fare mentre si sta affrontando la situazione.

Cosa non fare quando si è in coda in autostrada

Innanzitutto la prima cosa da non fare è non avvicinarsi troppo al veicolo che ci precede, l’andamento è lento ed irregolare, stare troppo attaccati a chi è davanti può rischiare, in un momento di disattenzione data dallo scarso movimento, di farci andare a sbattere contro di esso causando un incidente che non farebbe altro che peggiorare la situazione.

Altri comportamenti da non fare sono l’occupazione della corsia d’emergenza che deve essere sempre lasciata libera per i mezzi di soccorso ed evitare continui sorpassi sui veicoli più lenti. Arriverà il turno di avanzare anche per la fila dove si trova la vostra macchina, serve solo pazienza.

Cosa fare alla ripresa della marcia

Quando il traffico riprende a scorrere quello che bisogna fare è spostarsi nella corsia ideale al proprio veicolo e riprendere la marcia lentamente. Se ci si trovava in quella riservata ai mezzi pesanti, o in quella centrale, segnalare il cambio di direzione con l’uso dell’indicatore.

In questo modo tutti capiscono le intenzioni e non si creano problemi, una volta che il traffico è defluito si possono raggiungere le velocità limite autostradali. Molto dipende anche dalla propria auto.

Se si è insicuri stare sulla destra ed abbassare la velocità è la scelta più saggia. Si arriva lo stesso a destinazione e si guida anche meno stressati poiché andare veloce richiede impegno e concentrazione.