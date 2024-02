Il noleggio auto è diventato una pratica molto comune negli ultimi anni sia per non dover acquistare un automobile così da poterla cambiare o riscattare al termine del periodo che per avere un mezzo da utilizzare durante una vacanza per muoversi. In questo articolo vediamo chi paga in caso di multa.

Auto a noleggio: chi paga in caso di multa?

Se una persona contrae una multa a bordo di un’auto a noleggio sarà lei stessa a pagarla dato che è stata identificata dagli agenti delle forze dell’ordine. La multa verrà recapitata anche alla società di noleggio in quanto responsabile del bene.

Il cliente pagando la multa subirà anche una perdita di punti sulla patente, se l’infrazione ne comporta, i punti rimossi corrisponderanno all’infrazione commessa tenendo in conto anche se è neopatentato o al contrario ha più anni di esperienza al volante.

Cosa accade se è la società di noleggio a ricevere la multa per raccomandata?

Nel caso non sia possibile multare il trasgressore sul posto, gli agenti del corpo che ha lo ha fermato invieranno alla società di noleggio la multa per raccomandata.

Appena ricevuta chiameranno il trasgressore avvisandolo che arriverà una raccomandata in riferimento alla sanzione amministrativa che ha commesso. Una volta arrivata a casa del destinatario sarà lui a pagarla.

La società di noleggio in definitiva non dovrà versare denaro per assolvere il pagamento. Questo compete sempre al cliente dato che è egli il responsabile. Ciò è anche scritto nel contratto che sottoscrive al momento di ricezione del mezzo.

L’azienda scarica la responsabilità sul cliente di conseguenza per evitare problemi consigliamo di guidare con prudenza e di verificare in caso di parcheggi in zone vietate, dato che può capitare di ricevere contravvenzioni per divieto di sosta quando si è via per viaggio.