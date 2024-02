Dacia sta preparando la propria avventura nel Motorsport con Sandrider un veicolo simile ad un buggy protagonista di questo articolo dedicato. Si tratta di un vero e proprio debutto per la casa di proprietà del gruppo Renault.

LEGGI ANCHE: Le auto di Daniil Medvedev

Dacia Sandrider Dakar 2025: prezzo e scheda tecnica

Dacia ha svelato la propria arma per la Dakar 2025 si tratta di Sandrider una buggy ad allestimento corsaiolo che sarà affidata all’esperienza nella corsa desertica per eccellenza di Nasser Al-Attiyah assieme al campionissimo di Rally Sebastien Loeb ed a Cristina Gutierrez Herrero una pilota 32enne con notevole esperienza nelle corse Cross Country.

Dal punto di vista tecnico il telaio del veicolo è di tipo tubolare con un corpo in fibra di carbonio. Il motore è un V6 twin turbo da 3 litri capace di erogare una potenza di 360 cavalli ed una coppia di 539 Nm.

Il prezzo di quest’auto non è stato svelato e crediamo sia destinata solo all’uso sportivo infatti Dacia non ha al momento in previsione di realizzare una produzione in serie della vettura.

LEGGI ANCHE: Gomme invernali ed estive, la differenza

Debutto al Rally del Marocco 2024

Il debutto sportivo in vista della corsa nel territorio africano avverrà nel Rally del Marocco 2024 in programma dal 5 all’11 ottobre di quest’anno.

Si tratta di un banco di prova importante per verificare la bontà di questo veicolo che attualmente è ancora in fase prototipale. Arriveranno quindi aggiornamenti a livello tecnico sulla base del feedback dei piloti che lo guideranno.

Di sicuro tutto questo impegno testimonia quanto Dacia creda nel Motorsport come piattaforma per la propria produzione. Una notizia che mancava da tanto nel mondo automotive e che gli appassionati apprenderanno con enorme piacere.

Non resta che attendere ulteriori dettagli in merito da parte del brand per le fasi di sviluppo in cui sarà impiegato il modello.