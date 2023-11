Cos’è la coppia motore: come funziona

Quando si parla di motori ed in particolar modo della tecnica dietro ad essi spesso i termini più utilizzati sono la potenza e la coppia che questi sono in grado di esprimere. Ultimamente le auto hanno valori legati a questi concetti davvero elevati, specialmente le sportive o super sportive, ma ci si è mai chiesti cosa siano? In questo articolo analizziamo la seconda. Che cosa è la coppia motore e come funziona.

Coppia Motore: cos’è e come funziona

La coppia motore è il movimento meccanico delle forze esercitate dal motore sulla trasmissione. E’ la forza che viene applicata dalla combustione sull’albero motore, tramite il movimento di pistone e bielle sulle manovelle.

E’ proporzionale all’energia sviluppata dal motore, il suo valore dipende da diversi fattori, uno su tutti la cilindrata, se questa è più alta la coppia sarà maggiore e se si abbina la sovralimentazione le prestazioni saranno migliori a parità di giri motore.

Infatti i diesel sia aspirati che turbo garantiscono partenze migliori in quanto dotati di un valore di coppia più alto a bassi giri.

Si può misurare su un banco dinamometrico, chiamato anche banco prova e lo si verifica a seconda del movimento rotatorio della ruota che varia con l’aumentare dei giri motore.

Un motore dotato di molta coppia, su strada permette partenze migliori da fermo. E’ il dato che permette di stabilire le reali prestazioni di un motore in particolar modo ai bassi e medi regimi, quelli maggiormente utilizzati nella guida normale.

L’unità di misura è il newtonmetro (Nm) ed è un valore strettamente collegato alla potenza perchè ad ogni regime la potenza si trova moltiplicando il valore di coppia per la velocità angolare.

Solitamente i valori di coppia delle auto moderne sono ideali per la guida normale su strada, naturalmente se la cilindrata è bassa vi sarà minor coppia motore e quindi le partenze saranno più tranquille, ma comunque se così fosse l’auto è utilizzabile in un contesto quotidiano.

