Qual è il costo per sostituire la frizione dell’auto? Spesso è la spesa maggiore. Ma in quanti si fidano di sostituirla autonomamente? Quanto costa sostituire la frizione della vostra auto? Il processo che porta alla sostituzione della frizione è particolarmente costoso. Infatti, oltre ai pezzi di ricambio vi è da aggiungere anche la manodopera. Questa può risultare particolarmente “alta” nel caso in cui il vostro meccanico approfitti un po’ della situazione e alzi il costo.







Costo manodopera frizione auto

Infatti, non è nemmeno impossibile sostituire la frizione col faidate. Di certo in questo caso è necessario un ampio spazio di lavoro e la possibilità di poter sollevare l’auto diversi centimetri da terra. Infatti prima di sostituire la frizione bisogna smontare le due ruote posteriori e le sospensioni. In seguito è bene staccare il motorino di avviamento per scongiurare eventuali incendi. Infatti anche una piccola scintilla potrebbe scatenare una tragedia.

Prima di staccare il filo della frizione, è preferibile vuotare la coppa dell’olio. Per poter agire e svolgere questa attività, è meglio essere in due. Infatti è necessario che una persona rimuova i dadi del cambio mentre l’altra lo sostiene. In questo modo viene smontato il disco della frizione che poi dovrà essere sostituito.

Si tratta quindi di un lavoro non troppo lungo e nemmeno difficile. Ma quanti di noi possono essere in grado di farlo? Per poter sistemare una frizione, ci vogliono infatti praticità, tempo e soprattutto le attrezzature giuste. Poiché spesso è preferibile “dare a Cesare quel che è di Cesare”, e quindi è meglio rivolgersi a un professionista.

Quanto costa la manodopera? In realtà, la spesa maggiore deriva proprio da questa voce. Se non siamo in grado noi ci dobbiamo affidare a un professionista, che in quanto tale dovrà essere retribuito. Il kit della frizione ha un prezzo che si aggira intorno ai 100-120 euro. La manodopera arriva quasi al doppio. Nei casi più “fortunati” si parla di 200 euro. Altre volte, ma si tratta di officine specializzate che un po’approfittano del loro nome, si arriva a pagare 500 euro.