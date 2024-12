La crisi dell’indotto Stellantis

Il settore automobilistico italiano sta attraversando un momento di grande incertezza, con l’indotto di Stellantis che continua a subire pesanti ripercussioni. Recentemente, la chiusura dello stabilimento Yazaki di Grugliasco ha portato alla perdita di 52 posti di lavoro, un segnale allarmante che evidenzia la fragilità della filiera. La decisione di Yazaki, multinazionale giapponese specializzata nella produzione di cablaggi, è stata determinata dalla drastica riduzione degli ordini da parte di Maserati, un marchio di Stellantis che sta affrontando difficoltà significative.

Le conseguenze per i lavoratori

La situazione di Trasnova, azienda di logistica che opera con Stellantis, è altrettanto preoccupante. Dopo l’annuncio del mancato rinnovo del contratto, i sindacati hanno mobilitato i lavoratori, organizzando manifestazioni e scioperi. Fortunatamente, un accordo temporaneo è stato raggiunto, consentendo a Trasnova di continuare a operare per un altro anno. Tuttavia, questo non risolve il problema a lungo termine, poiché la dipendenza da Stellantis rende difficile per Trasnova trovare nuovi clienti e commesse.

Un settore in crisi

Il settore automobilistico italiano è cruciale per l’economia del Paese, impiegando circa 167 mila persone, che diventano 1,2 milioni se si considerano anche i posti di lavoro nell’indotto. Con un fatturato annuale di 90 miliardi di euro e un’incidenza del 5,2% sul PIL, la salute di questo settore è fondamentale per la stabilità economica dell’Italia. La chiusura di stabilimenti e i licenziamenti rappresentano non solo una perdita per i lavoratori, ma anche un potenziale danno per l’intera economia nazionale.

Prospettive future

Le prospettive per il settore automotive italiano rimangono incerte. Con la crescente concorrenza e le sfide legate alla transizione verso veicoli elettrici e sostenibili, le aziende devono adattarsi rapidamente per rimanere competitive. La situazione di Stellantis e dei suoi fornitori è un campanello d’allarme che richiede attenzione e azioni concrete da parte delle istituzioni e delle aziende stesse. Solo attraverso un dialogo costruttivo e investimenti mirati sarà possibile garantire un futuro sostenibile per il settore automobilistico italiano.