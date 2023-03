La Leon hybrid plug-in con il marchio Cupra ha le stesse dimensioni della sorella Seat, ma con qualche centimetro di differenza. È lunga circa 4,40 metri, larga 1,80 metri e alta 1,45 metri. La berlina compatta a cinque porte è accompagnata anche dalla Sportstourer. Quest’ultima è lunga 4,65 metri e offre 470 litri di spazio di carico.

Esteticamente, le differenze con la Seat si limitano alle finiture. La calandra con griglia specifica presenta il logo Cupra, mentre la carrozzeria inferiore è più aggressiva. All’interno, non c’è un design separato, ma i materiali e i colori sono dedicati.

Cupra Leon Hybrid plug-in: caratteristiche, design, motori, prestazioni

Propulsore e gamma

Non ci sono sorprese dal punto di vista tecnico, dato che la Cupra si ispira alla VW Golf GTE. Il doppio motore a benzina 4 cilindri 1,4 litri TSI da 150 CV e il motore elettrico da 116 CV sono i più potenti tra le compatte del gruppo. Combina 245 cavalli e 400 Nm di coppia.

A seconda della versione scelta, lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in un tempo compreso tra i 6,7 e i 7 secondi per questo modello sportivo, mentre la velocità massima raggiunge i 225 km/h. Come la Seat Leon eHybrid, la compatta Cupra PHEV è alimentata da un motore da 204 cavalli.

Batteria e autonomia della Leon eHybrid

La batteria della Leon eHybrid ha una capacità di 12,8 kWh, mentre l’autonomia elettrica è di 52 km nel ciclo WLTP. Nella versione da 204 CV, l’autonomia sale a 60 km nello stesso ciclo.

Come le sue cugine, la Leon si ricarica dalla parte anteriore sinistra. Con una wallbox da 3,6 kW, ci vogliono circa 3 ore e 45 minuti per una ricarica completa.

LEGGI ANCHE: