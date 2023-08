Cupra e Seat puntano la loro attenzione sulla musica e anche quest’anno sono sponsor del Primavera Sound di Barcellona. Una collaborazione duratura, per unire le proprie forze ed esplorare nuovi modi di vivere la musica.

Cupra, SEAT e l’attenzione alla musica

Cupra e Seat anche quest’anno saranno sponsor del Primavera Sound di Barcellona. Un modo per mettere al centro la musica e avviare una collaborazione che possa essere di grande valore, così da esplorare insieme nuovi modi di vivere la musica. Cupra e Primavera Sound hanno deciso di collaborare per tre anni, a partire dall’edizione del Festival del 2022. Cura è un brand che fa parte del gruppo Volkswagen, basato su un design contemporaneo e prestazioni sportive legate all’elettrificazione. La scelta di collaborare è arrivata in un momento chiave per entrambi i marchi. L’azienda automobilistica stava presentando la Cupra Born, nuovo modello destinato a rinnovare il mercato delle auto elettriche, grazie al suo design che si ispira proprio alla città di Barcellona, e alle sue prestazioni all’avanguardia. Primavera Sound, invece, proprio nel 2022 è tornato a puntare su un’organizzazione molto più ambiziosa, che ha trovato riscontro anche nell’edizione in corso, del 2023. Seat è sponsor del Primavera Sound di Barcellona da molti anni. Stiamo parlando di una casa automobilistica fondata nel 1950 proprio a Barcellona, per questo la collaborazione è ancora più speciale e voluta da entrambe le parti. Si tratta di un modo per il marchio di entrare in contatto con il pubblico puntando tutto sulla musica, diventando un vero e proprio partner strategico per questa manifestazione. Seat sceglie sempre di programmare diversi eventi per dare un tocco in più al festival e donare ai visitatori un’esperienza ancora più intensa. I due sponsor hanno deciso di mettersi ancora una volta in gioco, puntando la loro attenzione sulla musica e su un momento di grande divertimento per gli spettatori, in un festival che è conosciuto in tutto il mondo.

Primavera Sound Barcellona 2023: informazioni sul Festival

Il Primavera Sound Barcellona 2023 festeggia il suo 21esimo anniversario. Si tratta del festival musicale urbano più importante di Barcellona, conosciuto in tutto il mondo. Un grande evento che mette insieme vari generi musicali, come rock, pop e dance, ma anche una festa unica nel suo genere, in grado anche di parlare di stile e tendenze, come il Coachella. Si dice che molti dei gruppi che suonano a questo festival ottengono poi un grande successo nel panorama musicale. Negli anni si sono esibiti i Pixies, gli Arcade Fire, Richie Hawtin, Björk, i Queens of the Stone Age, i Radiohead, i The Cure, J. Balvin e Cardi B e molti altri ancora. Per l’edizione 2023 sono stati annunciati oltre 200 artisti, tra cui Rosalia, Calvin Harris, i Blur, i Maneskin e molti altri ancora. Tutto è iniziato quando un gruppo di ragazzi ha deciso di regalare alla città di Barcellona un festival musicale degno di essere chiamato tale, che potesse ottenere successo in tutto il mondo. Il festival nel corso degli anni è cresciuto sempre di più, continuando ad ottenere un successo incredibile, grazie anche alle proposte musicali eclettiche e di alta qualità, di vari generi musicali. Un festival che gli amanti della musica non devono perdere.