Cupra Tavascan: prezzo, uscita, interni, dimensioni

Il SUV elettrico Cupra Tavascan è all'orizzonte e, quando sarà in vendita nel 2024, assomiglierà molto alla straordinaria concept car che vedete qui.

Ricordate la straordinaria concept car Cupra Tavascan del Salone di Francoforte 2019? Cupra ha confermato che entrerà in produzione nel 2024 come SUV elettrico sportivo alternativo a vetture del calibro di VW ID4, Skoda Enyaq e Kia EV6.

Design della Cupra Tavascan 2024

La Cupra Tavascan non è ancora arrivata su strada, ma Cupra ha confermato che il suo aspetto sarà simile a quello della concept car mostrata in queste immagini. Ciò significa che la Tavascan dovrebbe essere piuttosto sorprendente da vedere, grazie a dettagli come i fari aggressivi, la linea del tetto filante e le luci posteriori a tutta larghezza sul cofano del bagagliaio.

Inevitabilmente, alcuni elementi, come i cerchi da 22 pollici e il badge Cupra illuminato, saranno riservati alle vetture di livello superiore.

Tuttavia, anche la Tavascan entry-level dovrebbe avere un aspetto più sportivo rispetto a VW ID4 o Skoda Enyaq iV.

Interni della Tavascan

È molto improbabile che gli interni della Cupra Tavascan passino invariati dalla concept car alla vettura stradale.

Tuttavia, il layout di base dovrebbe rimanere in gran parte invariato, in particolare il grande touchscreen centrale, il display della strumentazione digitale e il design del volante.

La concept Cupra Tavascan ha solo quattro posti, mentre la vettura di serie dovrebbe avere cinque posti. Cupra non ha confermato le dimensioni dell’abitacolo del concept Tavascan, ma è lecito aspettarsi che le dimensioni siano simili a quelle della VW ID4 e della Skoda Enyaq iV, per cui dovrebbe esserci molto spazio all’interno per i passeggeri e i loro bagagli.

La linea del tetto spiovente, tuttavia, potrebbe ridurre lo spazio per la testa dei passeggeri posteriori.

Prestazioni e autonomia

La concept Tavascan aveva una batteria da 77 kWh e un’autonomia di 280 miglia, secondo Cupra. La batteria alimentava anche una coppia di motori elettrici (uno per le ruote anteriori, l’altro per quelle posteriori) che insieme producevano una potenza di 306 CV che consentiva all’auto di accelerare da 0 a 100 km/h in 6,5 secondi.

2024 Cupra Tavascan prezzi e data di uscita

Se la Tavascan vi sembra il SUV elettrico per famiglie, dovrete avere un po’ di pazienza, perché non arriverà negli showroom prima del 2024. Poiché la vendita è ancora lontana, non si sa ancora quanto costerà la Tavascan.

