La Kia EV6 è votata come auto europea dell’anno

La Kia EV6, di cui abbiamo parlato molto, è stata votata come l’auto europea del 2022. Come ogni anno, un collettivo di 60 giornalisti si riunisce per eleggere l’auto europea dell’anno. Dopo una prima selezione, la giuria è arrivata a una lista di sette finalisti.

E l’ultima linea era dedicata a un’elettrica, poiché la Peugeot 308 era l’unica ad avere un motore a combustione, se non un ibrido ricaricabile nella sua versione omonima.

Per il resto, abbiamo trovato la Cupra Born, la Ford Mustang Mach-E, la Renault Megane e-Tech, la Skoda Enyaq, e il duo coreano con la Kia EV6 e Hyundai Ioniq 5.

I voti della Russia assenti

Tuttavia, anche se erano presenti 60 giornalisti, l’organizzazione ha deciso di non contare i voti di Vadim Ovsiankin e Sergey Znaemsky, i due giornalisti che rappresentavano la Russia.

Inoltre, il collettivo ha deciso di escludere i colori della Patria dalla cerimonia ufficiale a causa della situazione in Ucraina.

L’organizzazione si difende specificando che questa sospensione “non è personale”, mentre si permette di “sospendere il loro diritto di voto” fino all’evoluzione della situazione in Ucraina. E per discolparsi, non ha dimenticato di precisare che in ogni caso, con o senza il voto russo, non avrebbe cambiato la classifica.

La Kia EV6 in testa, la Megane non molto indietro

Alla fine, è stata (senza sorpresa) la Kia EV6 a portare a casa il titolo di auto dell’anno, con un totale di 279 punti.

La Renault Megane, che ha conquistato la giuria, è arrivata seconda con 265 punti. La Hyundai Ioniq 5 ha chiuso il podio con 261 punti.

Il crossover Kia è innovativo con il suo stile mozzafiato e viene fornito con una piattaforma e-GMP di alto livello. La sua tecnologia a 800 volt gli permette di trarre la migliore potenza sul mercato quando si ricarica rapidamente, pur offrendo un’autonomia confortevole per i lunghi viaggi. Disponibile con due o quattro ruote motrici, è un po’ più divertente da guidare del suo cugino Hyundai, ma è ancora una buona macchina.

Dopo una caccia al titolo in tutta Europa, la Kia EV6 vince il più alto premio automobilistico europeo. Prende il posto della Toyota Yaris Hybrid, vincitrice del 2021, e diventa la prima Kia (e la prima auto coreana) a raggiungere il gradino più alto. L’unico premio in passato è stato il terzo posto della Kia Ceed nelle elezioni del 2019.