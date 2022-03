Cupra auto: quattro nuovi modelli in arrivo

Se avevate dubbi che i SUV avessero invaso il mercato dell’auto, date un’occhiata al catalogo di Cupra e al suo prossimo programma! Oltre alla Leon, il marchio ha intenzione di impegnarsi in modo duraturo nello stile di carrozzeria che è popolare in Europa.

Alla conferenza annuale, il CEO Wayne Griffiths ha svelato diverse sorprese che non ci aspettavamo necessariamente. Sapevamo già il programma per i prossimi tre anni con il SUV elettrico Tavascan e la prima city car elettrica dal concept Urban Rebel, ma questa era solo la punta dell’iceberg.

Cupra auto: altri due SUV, tra cui un ibrido

Il 2025 si preannuncia già come un anno interessante per il mercato delle auto elettriche: Renault, Volkswagen e Cupra, per citarne solo alcuni, lanceranno finalmente delle city car elettriche a meno di 25.000 euro.

Per Cupra, questo si concretizzerà con la versione di produzione del concept Urban Rebel. Tuttavia, nel frattempo, dovremo fare affidamento su modelli familiari. Dopo il Tavascan, il secondo modello elettrico di Cupra, nel 2024 troveremo un nuovo SUV ibrido ricaricabile con più di 100 km di autonomia in modalità elettrica, annunciato in un teaser durante la conferenza. Una versione micro-ibrida è anche in programma.

Questo modello dal nome sconosciuto sarà prodotto in Ungheria dal gruppo Volkswagen, che ha una fabbrica Audi dove viene assemblata la gamma Q3/Q3 Sportback.

Più concretamente, potrebbe già essere una prima indicazione della seconda generazione Ateca, che dovrebbe essere lanciata entro il 2024.

Il secondo modello è ancora più misterioso. Potrebbe benissimo essere un crossover compatto sotto l’Ateca, date le dimensioni accanto al SUV ibrido. Cupra non ha mai guardato la Arona fino ad ora, ma ancora una volta la pianificazione coinciderebbe con l’arrivo di una nuova generazione Arona entro il 2024/2025.

Cupra future fino al 2025