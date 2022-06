Skoda Enyaq: più potente della VW ID.4 nel 2022

Considerate tutte le energie, in questo 2022 la Skoda Enyaq è ancora in corsa dopo Volkswagen nelle vendite di auto nuove. Va detto che l’azienda ceca, pur facendo parte di VW, non ha né la popolarità né la forza commerciale della casa di Wolfsburg.

Ma alla luce dell’auto elettrica, Skoda ha trovato un modo per sfidare la gerarchia. Con un Enyaq piuttosto convincente, il costruttore di Mladá Boleslav è in vantaggio rispetto alla casa madre nel campo delle “emissioni zero” nel 2022.

Essendo l’unico modello esclusivamente elettrico della gamma, l’Enyaq – e la sua variante coupé – con i suoi circa 600 modelli venduti supera di gran lunga il suo diretto concorrente, l’ID.4 (242 unità) e persino l’ID.3 (519 unità) con un piccolo margine.

Una Skoda Enyaq più economica nel 2022

Se i risultati devono essere presi con le pinze perché fortemente influenzati dalla guerra in Ucraina, dove vengono prodotti i cavi per le auto elettriche del gruppo, la buona performance dell’Enyaq deve comunque essere accolta con favore. Il SUV elettrico ceco, lanciato un po’ più tardi, sta raccogliendo i frutti di un buon posizionamento di prezzo. A partire da 37.900 € (meno 6.000 € per i modelli fino a 45.000 €), costa infatti 3.000 € in meno rispetto alla cugina tedesca, pur offrendo un equipaggiamento già all’altezza, un ottimo spazio interno e un’autonomia accettabile nella versione entry-level “60”.

Forse l’Enyaq deve questi risultati anche al suo design e alla sua ergonomia più convenzionali. Mentre VW ha scelto di dotare le sue auto 100% elettriche di silhouette originali, la vettura ceca non ha nulla di nuovo da offrire.

All’interno non si è spinto fino all'”ID”, mantenendo i controlli fisici per alcune funzioni. Per non parlare delle atmosfere più calde con materiali più vari a comporre la plancia come la lana naturale o il poliestere riciclato.