Dacia Dokker: van, prezzo e versione gpl

Dacia Dokker è la soluzione ideale per le famiglie. Ha una linea solida e armoniosa ed un grande abitacolo che consente spostamenti e viaggi a pieno carico. Una vettura confortevole e pratica con un ricco allestimento. Dokker dispone di molteplici vani portaoggetti e può ospitare comodamente fino a cinque persone. Dokker presenta una o due porte laterali scorrevoli a vetri che semplifica l’accesso al bagagliaio e ai sedili della zona posteriore. Un’automobile pensata per lunghi viaggi e studiata per garantire la massima sicurezza ai suoi occupanti. Dokker è dotata di scocca, airbag frontali e laterali, sistema Isofix per i seggiolini per bambini e comodi poggiatesta regolabili.

Dacia Dokker: accessibilità al top

Dacia Dokker è pensata per poter portare con sè la bicicletta. Il porta bici può essere montato sul gancio di traino presente e consente di assicurare fino a 3 biciclette. Il porta bici si piega e ribalta con un semplice gesto lasciando così libero accesso al bagagliaio. Comode le barre porta tutto presenti sul tettuccio o il pratico box da tetto personalizzabile che può essere scelto in base alle esigenze personali.

Accessori e optional

Dacia Dokker è completa di accessori a seconda della versione scelta. Questi spaziano dal bracciolo con vano portaoggetti regolabile in altezza, ai tappetini in tessuto, ai bellissimi copri sedili creati su misura che proteggono i sedili originali e sono semplici da pulire.

Bagagliaio e dimensioni di carico

Dacia Dokker possiede un ampio vano bagagli personalizzabile secondo le proprie necessità. Uno speciale contenitore consente il trasporto di oggetti sporchi, mentre una pratica rete orizzontale aiuta la sistemazione ed il carico degli oggetti mantenendoli nella corretta posizione durante il viaggio. Per finire, la comoda griglia di separazione per trasportare un cane o un animale in tutta sicurezza.

Tecnologia avanzata per la sicurezza

Dacia Dokker ha un ottimo sistema di allarme efficace contro i tentativi di furto, sensibile all’apertura porte e ai movimenti interni all’abitacolo. Una funzione di parcheggio assistito anteriore e posteriore che consente di sostare senza problemi grazie ad un avviso sonoro che rileva la presenza di oggetti e ostacoli davanti e dietro la vettura. Molto innovativa la Parking camera che consente al guidatore di visualizzare gli spazi e muoversi in retro marcia senza problemi. Per finire il pratico estintore sempre a portata di mano del conducente.

Dacia Dokker: prezzi e GPL

Dacia Dokker è disponibile in diverse versioni benzina, diesel e GPL che incontrano le esigenze di qualsiasi guidatore. La gamma di prezzi spazia dal modello Essential in commercio a 13.800 euro, il Comfort a 14.550 euro, lo Stepway a 15.250 euro per finire con lo Speciale Techroad a 16.100. La scelta tra le diverse motorizzazioni e gli optional inclusi regala agli automobilisti la possibilità di personalizzare la propria vettura per una guida serena e sicura.

Consumi ed emissioni ridotte

La Dacia Dokker 5 porte Comfort cilindrata 1.6, classe EU6 con la motorizzazione GPL è una mono volume ideale per chi si sposta spesso e vuole controllare i consumi mantenendo inalterata la sicurezza, il comfort e la praticità di una vettura familiare davvero completa. Con trazione anteriore, la Dacia Dokker GPL si presenta con un motore di cv/kw 100/75

e consumi Co2 contenuti nel massimo rispetto dell’ambiente. Il prezzo di listino di questo modello parte da 13.200 euro.

Anche in versione spaziosa Van

Una Dokker progettata per essere un vero e proprio furgone, ideale per il trasporto di oggetti, comoda e dal design accattivante. Questa versione unisce le caratteristiche di un veicolo commerciale alla praticità di una vettura pratica, moderna e confortevole che consente pratici spostamenti sul territorio. Il suo abitacolo funzionale possiede due comodi sedili frontali, lato guida e lato passeggero, ed un ampio vano posteriore accessibile grazie alla porta laterale scorrevole.