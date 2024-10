SYM è un marchio che in Italia ha già abituato addetti ai lavori ed anche la propria clientela a mezzi alternativi rispetto al comune vedere nel segmento degli scooter provando strade alternative che hanno poi portato ad ottimi risultati. Sarà anche questo il caso con il nuovo ADXTG 400 uno Scooter-Adventure unico nel suo genere.

SYM ADXTG 400: Scooter che bada molto alla sostanza

Con ADXTG 400 SYM punta ad entrare in un segmento dove vi è già un leader incontrastato in termini di vendite, stiamo parlando di Honda X-ADV che dal suo debutto ha saputo sbarazzare la concorrenza. SYM prova però a sfidarlo con un prodotto, che seppur ne richiami le forme, mostra tutto il suo carattere.

SYM ADXTG 400 monta un motore monocilindrico da 400 cc, 35 cavalli e 37 Nm di coppia massima a 5.500 giri/minuto, dati in linea con la categoria ma che lo rendono più parco nei consumi, grazie alla fasatura variabile della distribuzione.

Scelta non fatta per la potenza ma per offrire il massimo del rendimento ad ogni regime di giri, abbassando di fatto le emissioni. Il telaio poi è a traliccio con piastre rinforzate in alluminio, tecnologia di derivazione strettamente motociclistica che non si vede spesso su uno scooter.

La forcella a steli rovesciati con cartuccia da 41 mm per l’anteriore e forcellone a doppio braccio al posteriore. Si è lavorato al massimo per un’equa distribuzione dei pesi, perfetti al 50/50 grazie anche al posizionamento centrale del motore.

Si presta più ad un uso “turistico” che puramente cittadino, dimostrandosi anche abile nell’off-road anche se non è il suo principale terreno di caccia.

Arriva nel 2025, prezzi ancora sconosciuti

Il nuovo SYM ADXTG 400 arriverà in Italia nei primi mesi del prossimo anno e crediamo possa davvero dare fastidio all’Honda X-ADV 450.

In particolare il prezzo potrebbe essere un punto a suo favore, Sym non l’ha ancora dichiarato ma noi ipotizziamo un attacco al listino vicino ai 7000 euro.