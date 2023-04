Dalla concept car Bigster, presentata nel gennaio 2021 nell’ambito della Renaulution (il marchio rumeno Dacia è parte integrante del gruppo Renault), le linee della Dacia Duster 3 sono più o meno note. Questa volta, tutto è confermato, dato che i fotografi spia hanno scovato la futura Duster, anche se camuffata, ma gli adesivi non nascondono la sua silhouette emblematica.

Sarà presentata alla fine del 2023 prima di entrare in catalogo all’inizio del 2024.

Dacia Duster 3: caratteristiche, design, dimensioni, motore

Maniglie classiche sulle porte posteriori

Le maniglie delle porte posteriori non saranno alloggiate nel montante posteriore, come suggeriva la concept car Bigster, ma saranno invece montate in modo classico sul lato della porta. Questo è molto più economico e pratico per entrare, soprattutto per i bambini piccoli che non hanno un braccio abbastanza lungo per raggiungere la parte superiore della porta.

Dacia è pragmatica e pensa alla famiglia! Tuttavia, per confondere le idee, i finestrini sono ancora dotati di elementi di richiamo. Ciò che tradisce la cosa è la mancanza di avvallamenti per far scivolare la mano sotto la paletta.

Anche il design ha da dire la sua

Un altro dettaglio interessante è il taglio atipico dello sportello del portellone posteriore con una rientranza all’altezza dei fari. Si tratta di un elemento stilistico che alleggerisce visivamente il blocco ottico e dimostra che i designer hanno voce in capitolo.

Non tutto viene sacrificato sull’altare dei costi! L’importante è che il taglio del portellone posteriore rimanga ampio e scenda bene oltre il paraurti, in modo che l’accesso al bagagliaio sia il migliore possibile.

Nella parte anteriore, la griglia frontale della futura Dacia Duster si basa, come è ovvio, sugli elementi introdotti dalla Bigster. Tuttavia, i fari sono più sporgenti, il che rafforza il frontale robusto del veicolo. Il nuovo Duster beneficerà della tecnologia ibrida che è appena arrivata sotto il cofano del Dacia Jogger.

