La Dacia Duster è il SUV low cost di Dacia. In catalogo dal 2010, punta innanzitutto su un prezzo contenuto per attirare i clienti e ha una gamma di attrezzature che comprende tutto l’essenziale.

Dacia Duster: caratteristiche, design, dimensioni, motori e allestimenti

Aspetto e dimensioni

Con il passare del tempo, lo stile di Dacia diventa sempre più raffinato. Nonostante il design semplice, l’esterno della Duster è impreziosito da vari tocchi di cromo e da elementi in alluminio o plastica grezza che le conferiscono un aspetto selvaggio… Almeno nelle versioni superiori.

La gamma entry-level mantiene uno stile che non tradisce la vocazione low-cost di questo SUV compatto, con maniglie delle porte, specchietti in plastica nera e cerchi in acciaio da 16 pollici.

Anche gli interni sono stati progettati per essere economici. Le plastiche dure sono abbondanti e non ci si può aspettare una finitura perfetta. Allo stesso tempo, per un prezzo contenuto, bisogna fare delle scelte. La plancia è semplice ed efficiente, con un touchscreen da 7 pollici compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, ma di serie solo sull’allestimento top di gamma “Prestige”.

Lunghezza: 4,34 m Larghezza: 1,80 m Altezza: 1,69 m Passo: 2,67 m

Motori della Dacia Duster

La Duster rimane un veicolo pragmatico in termini di motorizzazioni. I blocchi presenti sono già presenti in modelli Renault come Clio, Captur e Mégane. Il motore a benzina a tre cilindri 1.0 TCe da 100 CV, disponibile anche con GPL, è il motore di base che sostituisce il vecchio 1.6 ad aspirazione naturale ed è seguito da due motori a benzina a quattro cilindri 1.3 TCe da 130 o 150 CV.

Solo due motori turbo 1.5 Blue dCi a quattro cilindri compongono la gamma diesel e offrono una scelta di 95 o 115 CV. La trasmissione 4×4 può essere aggiunta, con un costo aggiuntivo, sui modelli TCe 130 e 150 e sul modello dCi 115. D’altra parte, sebbene per qualche mese sia stato disponibile un cambio automatico a doppia frizione EDC, ora ci si deve accontentare di un cambio manuale a 6 marce, o addirittura a 5 marce sul TCe 100 CV.

Le caratteristiche principali della Dacia Duster

Con un prezzo d’ingresso di ben 16.000 euro, la Duster è dotata del minimo indispensabile nell’allestimento Access. Il limitatore di velocità, gli alzacristalli anteriori elettrici, gli specchietti retrovisori regolabili manualmente, la predisposizione per la radio e i cerchi in acciaio da 16 pollici sono tutti elementi piuttosto basilari.

Il livello di allestimento Essential è già più pratico: aggiunge lo schienale posteriore sdoppiato, il climatizzatore manuale, la radio con connessione MP3 e Bluetooth, il volante regolabile in altezza e profondità e il sedile del conducente regolabile in altezza.

Nella variante Comfort, il sensore di retromarcia è di serie, così come il cruise control, gli specchietti retrovisori elettrici, i vetri posteriori elettrici e i fendinebbia. Solo il top di gamma, rappresentato dall’allestimento Prestige, offre telecamera di retromarcia, schermo multimediale da 7 pollici, climatizzatore automatico, cerchi da 17 pollici e barre sul tetto cromate. I sedili anteriori riscaldati, il sensore dell’angolo cieco, la ruota di scorta con cric e la vernice metallizzata sono optional.

