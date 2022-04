I motori diesel ed elettrico sono un connubio impossibile da realizzare? Nell’era dell’elettrificazione, i produttori si stanno concentrando sugli ibridi plug-in. Questa tecnologia può tuttavia permettere agli automobilisti che hanno un facile accesso a un punto di ricarica di usare pochissima benzina.

Per coloro che ricaricano solo occasionalmente, la combinazione di benzina ed energia elettrica è come una punizione.

Quando guidano con una batteria scarica, il loro veicolo porta il peso della batteria e del piccolo motore elettrico – generalmente tra 200 e 300 kg – senza mai beneficiare della forza motrice che questa combinazione rappresenta. Di conseguenza, il consumo di carburante sale.

Diesel ed elettrico: il diesel ibrido plug-in esiste!

La domanda allora sorge spontanea: perché i produttori non combinano gli ibridi plug-in con il diesel, che è ancora la tecnologia termica più efficiente dal punto di vista dei consumi? La verità è che il duo diesel/elettricità esiste già, perché Mercedes ha pensato bene di installarlo sotto il cofano delle sue Classe E, GLC e GLE.

Una motorizzazione “300 de” che non risale a ieri, poiché la stella ha inaugurato nel 2019 sulla classe C, senza arrivare in Italia. Per non parlare della PSA di dieci anni fa.

Rinnovata sul restyling della Classe E (2020), la tecnologia ibrido-diesel plug-in non aveva, al momento, avuto i risultati attesi. Abbiamo notato un consumo medio di diesel di 8,1 l/100 km e un’autonomia tra 32 e 33 km in modalità completamente elettrica, a seconda del percorso.

Una tecnologia troppo incerta e costosa

Resta il fatto che se i produttori non hanno sviluppato ibridi ricaricabili diesel, è principalmente perché il futuro di questo carburante rimane molto incerto. Anche se emette meno CO2 della benzina, che teoricamente gli dà il vantaggio rispetto al senza piombo in questi tempi di riduzione delle emissioni, il diesel produce anche molti più ossidi di azoto (NOx).

Per lo stesso standard Euro 6.d.full, al diesel è concessa una tolleranza supplementare del 33% su questi gas, dimostrando la difficoltà di ridurli.

Mentre l’Euro 7 è attualmente in discussione e non si sa quale destino avrà in serbo per “l’olio combustibile”, la produzione di motori diesel si sta rivelando sempre più costosa in ogni caso. Ancora di più se combinato con gli ibridi plug-in, che sono già molto costosi. Perché alla fine della giornata, sono i clienti che pagano per questa dissolutezza tecnologica. Mentre la maggior parte degli acquirenti di SUV e grandi berline Mercedes sono aziende, i privati non possono permettersi i costi generati da questa tecnologia.

