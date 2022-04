La nuova Mercedes Classe E è stata sorpresa al Nürburgring. Ebbene, mentre Mercedes sta preparando la sua transizione verso il completamente elettrico (il produttore tedesco intende offrire solo tali modelli in Europa dal 2030), non sta ancora dimenticando i suoi grandi classici.

L’azienda sta progettando una nuova generazione della Classe E, che sarà lanciata prima della fine del 2023.

Due esemplari della prossima Classe E sono stati avvistati al Nürburgring, il luogo dove vengono sviluppati i nuovi modelli tedeschi. La nuova auto seguirà la riprogettazione della classe S e C, che ha avuto luogo nel 2020 per l’auto più grande e 2021 per la più piccola.

La nuova Mercedes Classe E sorpresa al Nürburgring

Non sorprende che la Classe E sarà vicina nell’aspetto, con il tradizionale effetto bambola russa delle berline Mercedes completamente assunto. Anche se il camuffamento rimane evidente, è chiaro che non c’è nessuna rivoluzione da aspettarsi nel design, ancora basato sulle curve. Il cambiamento sarà fatto a piccoli passi con, per esempio, le maniglie delle porte a filo della carrozzeria. Possiamo anche intuire che la griglia anteriore è stata allargata. La griglia sarà abbassata ulteriormente nel paraurti.

La nuova Mercedes Classe E sarà anche complementare alla nuova EQE, l’equivalente tutto elettrico. La Classe E si concentrerà quindi sugli ibridi, con una gamma di motori con ibridizzazione leggera e diverse configurazioni ibride plug-in. Come la nuova Classe C plug-in, la E punterà a un’autonomia elettrica di almeno 100 km.

Mercedes C 300 e: i dettagli della Classe C Plug-In Hybrid

La Mercedes C 300 e, disponibile sia come berlina che come station wagon, è alimentata da un motore a benzina quattro cilindri turbo da 2.0 litri con 204 CV e 320 Nm di coppia, combinato con un motore elettrico che eroga 129 CV e 440 Nm. Come promesso, Mercedes sta espandendo la gamma della nuova Classe C con una versione ibrida plug-in. La trasmissione è alle ruote posteriori tramite un cambio automatico a nove velocità.

Mercedes ha annunciato una potenza combinata di 313 CV e 550 Nm, abbastanza per accelerare da 0 a 100 km/h in 6,1 secondi e raggiungere una velocità massima di 245 km/h con il corpo a tre cilindri, nonostante un peso a vuoto di 2.080 kg. Il produttore promette anche un’autonomia a zero emissioni fino a 107 km.