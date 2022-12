Dodge Hornet: prezzo, scheda tecnica, uscita e caratteristiche

Dodge è nota per due cose: Creare muscle car immensamente potenti e mantenere le vecchie auto in vendita per molto tempo. Ecco le caratteristiche di questa nuova creatura.

Per il 2023 Dodge rivela la Hornet, un SUV completamente nuovo, probabilmente il veicolo più importante del marchio da anni. La Hornet è ricca di dettagli Dodge e consente al marchio di competere finalmente nel popolare segmento dei piccoli SUV. Hornet è un nome storico: è stato apposto su una Hudson full-size negli anni Cinquanta, su una piccola AMC negli anni Settanta e su una concept Dodge squadrata del 2006.

La nostalgia è molto diffusa nella gamma Dodge. Modelli come la Charger e la Challenger rimandano a un’epoca passata di muscle car, in termini di stile, prestazioni e, beh, età. Per quanto carismatica, questa famigerata coppia non fa molto per mantenere la Dodge rilevante tra gli acquirenti abituali di auto. Le cose cambiano con la nuova Dodge Hornet 2023. Questo piccolo SUV si colloca a metà strada tra le categorie delle utilitarie e delle compatte e segna il ritorno di Dodge in un segmento molto venduto, da cui era assente da quando il poco amato Journey è stato dismesso.

Ma la Hornet sembra pronta a colpire i crossover su entrambi i lati dello spettro dimensionale, arrivando sulla strada con uno stile ispirato alle muscle car e un paio di potenti opzioni di propulsione, tra cui un ibrido plug-in. A differenza di altri modelli Dodge, la Hornet sembra completamente moderna, dotata di caratteristiche tecnologiche simili a quelle della sua compagna di piattaforma Alfa Romeo Tonale.

Dodge Hornet 2023 GT: motori

Hemi è fuori, Hurricane è dentro. Questo fenomeno atmosferico dà il nome alla nuova architettura di motori in linea di Dodge, le cui versioni I-6 ad alte prestazioni potrebbero sostituire i motori V-8 nelle future Charger e Challenger. Ma la Hornet ha un motore Hurricane I-4 come motore di serie. Nello specifico, un’unità turbo da 2,0 litri che eroga ben 268 CV, rendendola uno dei SUV piccoli più potenti.

Il tutto viene inviato attraverso un cambio automatico a nove rapporti alla trazione integrale di serie. Dodge stima che la Hornet GT vada da 0 a 100 km/h in 6,5 secondi. Con una tale potenza e accelerazione, la Hornet GT potrebbe essere una specie di muscle car tra i crossover.

Interni e tecnologia

I dispositivi di assistenza alla guida e di sicurezza attiva di serie comprendono la frenata automatica di emergenza anteriore, l’avviso di deviazione dalla corsia, il monitoraggio dell’angolo morto e l’avviso di traffico trasversale posteriore. Il Tech Pack, disponibile, aggiunge il riconoscimento dei segnali stradali, il monitoraggio dell’attenzione del conducente, l’assistenza al mantenimento della corsia e il cruise control adattivo.

Più grande di alcuni crossover subcompatti, ma non così grande come quelli della categoria delle compatte, la Hornet è un’auto che divide il segmento.

Dodge Hornet 2023: uscita e prezzo

La versione GT uscirà nella primavera del 2023. Il prezzo della versione standard corrisponde invece a 35.000 euro.

