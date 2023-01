Dodge è pronta a rientrare nel mercato dei piccoli crossover con la Hornet 2023. Piuttosto che rielaborare una Jeep Compass come ha fatto con la poco amata Caliber, questa volta Dodge si è accontentata di condividere la piattaforma con una cugina dell’azienda Stellantis, l’Alfa Romeo Tonale.

L’allestimento standard prevede un quattro cilindri turbo da 265 CV con trazione integrale e cambio automatico a nove rapporti, ma il modello R/T è un ibrido plug-in con 285 cavalli. La Hornet non solo offrirà il primo propulsore ibrido di Dodge, ma vanterà anche l’equipaggiamento più tecnologico della gamma del marchio, con dotazioni di serie che includono un display digitale per gli indicatori, il software di infotainment Uconnect 5 e la frenata di emergenza automatica con rilevamento di pedoni e ciclisti.

Dodge Hornet 2023: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni, prezzo

Motore, trasmissione e prestazioni

I modelli Hornet GT sono alimentati da un quattro cilindri turbo da 2,0 litri che eroga 265 cavalli ed è abbinato a un cambio automatico a nove rapporti. La trazione integrale è opzionale. Il modello R/T è il primo ibrido plug-in di Dodge ed è alimentato da un quattro cilindri turbo da 1,3 litri e da un motore elettrico che insieme raggiungono una potenza di 285 cavalli.

Al posto dell’automatico a nove rapporti della GT, la R/T ha un automatico a sei rapporti, ma è comunque dotata di serie di trazione integrale.

Il propulsore può aumentare temporaneamente la potenza di 25 CV grazie a una funzione chiamata PowerShot che si attiva tirando entrambi i paddle del cambio.

Interni, comfort e carico

Ci aspettiamo che l’abitacolo sia spazioso per chi siede davanti e stretto per chi siede dietro.

Anche lo stile degli interni è simile a quello della Tonale, con i comandi principali e il sistema di infotainment leggermente inclinati verso il guidatore e una leva del cambio alta per il cambio automatico posizionata sulla console centrale.

La Hornet utilizza anche lo stesso volante dell’Alfa Romeo, anche se con il logo Dodge al centro, e presenta un interruttore di accensione integrato sotto la razza sinistra. I rivestimenti neri con cuciture rosse sono di serie, ma gli allestimenti GT Plus e R/T Plus sono dotati di pelle; quelli ordinati con il pacchetto Track opzionale hanno la pelle sintetica. È disponibile anche un’opzione per gli interni in pelle rossa.

Prezzo della Dodge Hornet 2023

I prezzi dovrebbero partire da 30.000 dollari. Vi aggiorneremo con le informazioni definitive.

