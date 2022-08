La prima Dodge elettrificata è un’Alfa Romeo. Cosa intendiamo? Ebbene, sono anni che Dodge non presenta un nuovo modello. La presentazione della Hornet è quindi un evento. Ma il veicolo non è nuovo! È semplicemente una copia del Tonale, il primo SUV compatto dell’Alfa Romeo.

Dodge ha semplicemente ridisegnato il cofano, la griglia e la fascia anteriore. Mentre la forma dei fari e delle luci non è stata rivista, le firme luminose sono state adattate all’azienda americana. A bordo sono state modificate solo le prese d’aria laterali, con un aspetto più spigoloso. Naturalmente, la base tecnica è la stessa, ma sotto il cofano la Hornet è adattata ai gusti americani.

Mentre il nostro Tonale inizia la sua carriera con blocchi da 130 e 160 CV, la Dodge è annunciata con un motore 2.0 turbo a quattro cilindri da circa 270 CV.

Soprattutto, la Hornet è il primo modello Dodge con motore ibrido plug-in. Come l’imminente Tonale PHEV, il motore di base è un 1.3 a benzina, abbinato a un blocco elettrico da 90 kW montato sull’asse posteriore, con conseguente trazione integrale.

La potenza massima è leggermente superiore dall’altra parte dell’Atlantico, con circa 290 CV per la Hornet, rispetto ai 275 CV del Tonale. La capacità della batteria è la stessa, 15,5 kWh.

La Dodge sarà logicamente prodotta insieme all’Alfa Romeo, in Italia. Potranno anche condividere una barca per attraversare l’oceano, perché l’Alfa ha previsto di vendere il Tonale negli Stati Uniti nel 2023! L’azienda italiana dovrebbe avere difficoltà ad affrontare la concorrenza, in quanto la Dodge beneficia di una rete migliore… e dovrebbe essere più conveniente.

