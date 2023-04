Utilizzato nei veicoli industriali, nelle due ruote e nei quadricicli, il motore a ruota fatica a farsi strada nelle automobili. Il produttore cinese Dongfeng ci crede e ha appena presentato due modelli che utilizzano questa tecnologia.

Dongfeng presenta due nuove berline: caratteristiche principali

Già nel 2016, Dongfeng si è interessata al motore a ruota e ha iniziato a lavorare su questo tema con Protean. Ci vorranno diversi anni prima che questa collaborazione sfoci in una vera e propria applicazione. Tuttavia, non ha ancora raggiunto la fase di produzione di massa, poiché i primi esemplari saranno integrati in flotte vincolate per i test.

Tuttavia, sono stati debitamente approvati dal MIIT (Ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione). Potrebbero quindi essere commercializzati al grande pubblico nel prossimo futuro.

In particolare, Dongfeng ha presentato versioni delle sue berline Aeolus E70 e Voyah Zhuiguang con un motore elettrico convenzionale all’anteriore e due motori a ruota Protean P18d al posteriore. Ogni motore sviluppa 78 kW / 106 CV.

Secondo il gruppo cinese, questa configurazione consentirebbe un guadagno del 42% in termini di accelerazione (non sono stati forniti dati precisi), una migliore velocità in curva del 18% grazie al torque vectoring e un guadagno del 50% in termini di volume di carico, liberando spazio per il motore sull’asse posteriore.

Tra le altre applicazioni del motore a ruota nelle automobili figurano la Lightyear 0 e il pick-up Lordstown Endurance. Non proprio esempi di distribuzione ad alto volume…

