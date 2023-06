Questo Dreamer Cap Life ha delle dimensioni molto specifiche ma riesce a soddisfare qualsiasi comfort. Scopriamo alcune delle sue caratteristiche.

Dreamer Cap Life: caratteristiche, design, dimensioni

Ok, ma cosa fare quando si è una famiglia di quattro persone e non si vuole essere disturbati da un veicolo che occupa troppo spazio? Cap Life! Questo modello della Dreamer, creato nel 2006, è lungo solo 5,34 m e largo meno di 2 m, e offre quattro posti letto, grazie soprattutto al tetto apribile di serie!

Disponibile su Ford Transit Custom 2.0 Eco Blue 105 CV, il furgone permette alle coppie o a due bambini piccoli di viaggiare in un veicolo supercompatto di tipo MPV, vantando anche una ricca dotazione di strutture abitative a bordo. All’interno dell’abitacolo, con un passo di 3,30 m, si trova un salotto con un sedile a panca rivolto verso l’esterno che può essere trasformato in un primo letto.

Il bagno con doccia è all’esterno!

In questo caso, una dinette matrimoniale per adulti (190 x 130 cm). La visita prosegue con l’angolo cottura, dotato di serie di lavello, piano cottura a 2 fuochi in acciaio inox con accensione Piezo, vari pensili e persino un vero piano di lavoro ribaltabile.

Senza dimenticare il frigorifero a compressione da 51 litri, che sarà un ottimo scherzo durante i viaggi furtivi. Non c’è un bagno vero e proprio, ma c’è una doccia esterna e uno spazio per una toilette portatile (Porta Potti 345), disponibile come opzione after-market.

Tetto apribile

Uno dei principali punti di forza di questo Dreamer Cap Life è la dotazione di serie di un tetto a scomparsa (190 x 120 cm), che offre due posti letto in più per un totale di 4: in un furgone di 5,34 m, chi potrebbe fare di meglio? Infine, il modello francese aggiunge alla sua dotazione un guardaroba e una stiva modulare.

Non male, soprattutto perché il Cap Life Fun non è ingrato in fatto di ausili alla guida e comfort, con, ad esempio, il cruise control (con limitatore di velocità), il sistema di frenata d’emergenza e lo Start & Stop, gli specchietti retrovisori regolabili elettricamente e riscaldabili e il dispositivo di ausilio al parcheggio nella parte anteriore del veicolo.

