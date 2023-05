Dethleffs Globevan: caratteristiche, design, motori

Il produttore tedesco Dethleffs arricchisce la sua gamma Globevan con l’arrivo del Globevan Trail, un furgone convertito basato su un Ford Transit Custom con motore diesel da 150 CV e cambio manuale a 6 rapporti.

Oltre al familiare Globevan, il Dethleffs Globevan Trail ha uno speciale look avventuroso, cerchi in lega da 16 pollici e barre sul tetto, oltre a un differenziale a slittamento limitato per migliorare l’aderenza su terreni accidentati e fangosi. Un partner ideale per le avventure fuoristrada.

Dethleffs Globevan Trail: un allestimento ben studiato

Con una lunghezza di 4,97 metri, una larghezza di 1,99 metri e un’altezza di 2,10 metri, il Dethleffs Globevan Trail è compatto e presenta una disposizione modulare ben studiata all’interno, con binari su cui è possibile far scorrere il sedile a panca o rimuoverlo per massimizzare lo spazio di carico, consentendo ad esempio di trasportare una moto. Il soggiorno è dotato di un tavolo rimovibile e di sedili cabina girevoli.

Sul lato sinistro si trova un baule che funge da panca e ospita diversi vani portaoggetti, oltre a un mobile cucina compatto con fornello a gas scorrevole, un serbatoio dell’acqua da 16 litri con doccia esterna, un refrigeratore a compressione da 36 litri (sulla versione Trail Two), una batteria da 95 Ah e una bombola di gas da 1,8 kg.

Di notte, la panca si trasforma in un letto matrimoniale di 140 x 210 cm, completato da un letto di 125 x 200 cm situato nel tetto pieghevole, che offre uno spazio abitativo generoso, con spazio sufficiente per alzarsi in piedi quando il letto non è utilizzato.

Dethleffs Globevan Trail: un modello per 2-4 persone

Sotto il letto basculante c’è spazio per bagagli e altri effetti personali, mentre il tavolo da campeggio può essere riposto nel pannello della parete destra e può essere utilizzato anche all’esterno grazie alle sue tre gambe.

Il Dethleffs Globevan Trail ha un prezzo di 62.890 euro per il livello di allestimento “Trail One” e di 66.090 euro per il livello di allestimento “Trail Two”, riconoscibile per il colore metallizzato Lunar Grey e i fari bi-xeno.

Come optional, è possibile aggiungere il cambio automatico o un portabici sul gancio di traino, che può ospitare fino a quattro biciclette.

