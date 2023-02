Per una vettura compatta di 4,40 m di lunghezza, la nuova DS 4 è impressionante. Questa statura è ovviamente dovuta alle sue linee spettacolari e alla sua firma leggera, ma anche alle sue grandi ruote da 720 mm di diametro. Fortunatamente, la vettura francese – prodotta in Germania – mantiene le promesse anche nell’abitacolo, con un interno che non ha nulla da invidiare alle concorrenti tedesche che la DS 4 ha nel mirino.

DS 4: caratteristiche, interni e tecnologia

Materiali pregiati, assemblaggi di qualità, colori originali, tutto contribuisce a creare un ambiente ordinato ed elegante.

Ma nel mezzo di questo quadro lusinghiero, c’è un intoppo. Un settore in cui la DS 4 non è all’altezza: l’infotainment. Innanzitutto, lo schermo multimediale da 10 pollici è francamente poco reattivo. Sebbene la risoluzione sia abbastanza buona, il tempo necessario per eseguire ogni operazione può essere fastidioso.

Inoltre, l’albero dei menu è complesso. Nel tentativo di semplificare, alcune scorciatoie possono essere configurate nella stessa pagina, ma è meglio non dover passare attraverso i menu, altrimenti ci si perde. Il che, quando si guida, non è francamente l’ideale.

Infine, abbiamo il diritto di chiederci a cosa serva il piccolo touch screen da 5 pollici nella console centrale. Se il primo riflesso è quello di toccarlo per poi disegnare forme più o meno strane, non si capisce necessariamente l’utilità di questa superficie, anche se è ben consolidata, visto che cade sotto la mano destra quando si è a riposo (la DS 4 è disponibile solo con cambio meccanico).

In effetti, è necessario fare un doppio clic su questo pad, che apre una finestra sullo schermo multimediale con i principali collegamenti (telefono, media, navigazione, aiuti alla guida, gestione dei sedili…).

A questo punto è sufficiente utilizzarlo come un mouse per spostarsi e cliccare nuovamente sul menu desiderato. Tuttavia, una volta aperto il menu in questione, per completare l’operazione è necessario riprenderne il controllo attraverso la schermata principale.

Questa schermata, a prima vista poco utile, si rivela invece molto utile durante la guida, in quanto consente di dedicare un tempo minimo alla visione dei contenuti multimediali. Ma è comunque necessario che vi venga spiegato…

LEGGI ANCHE: