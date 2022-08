All’inizio di quest’anno, DS ha presentato l’E-Tense Performance. Questo veicolo utilizza elementi tecnici della monoposto DS iscritta alla Formula E, tra cui due motori elettrici con una potenza massima combinata di 815 CV.

La DS E-Tense Performance è verso una produzione in piccola serie?

Evoluzione del prototipo E-Tense del 2016, questo nuovo concept è stato presentato come un laboratorio su ruote “destinato ad accelerare lo sviluppo delle future creazioni” del marchio, che lancerà veicoli elettrici solo a partire dal 2024. Quindi non c’è alcuna possibilità di produrlo… a meno che DS non sia motivato dalle reazioni positive al dimostratore.

Durante l’e-Prix di Londra dello scorso fine settimana, Béatrice Foucher, responsabile di DS Automobiles, ha dichiarato che l’intenzione di DS non è quella di produrre auto sportive.

“Non è questo il posizionamento del marchio”, ha affermato. Ma dopo aver mostrato il concept E-Tense Performance, “ci siamo detti che sarebbe stato bello produrne o venderne uno”.

Béatrice Foucher sottolinea che non è stata presa alcuna decisione.

Soprattutto, ha già fatto sapere che, date le specifiche tecniche della E-Tense Performance, che si avvicinano a quelle della Formula E, sarebbe difficile ottenere l’omologazione per l’uso su strada, quindi sarebbe un modello riservato all’uso in pista.

Béatrice Foucher è chiara anche su un altro punto: le quantità sarebbero logicamente basse… e i prezzi molto alti. Non sa ancora se l’equazione economica sarà positiva. Ma questa DS E-Tense Performance sarebbe il portabandiera che manca alla gamma DS e che ci sembra il passo obbligato per dare credito al marchio nel mondo dell’alta gamma.

Tuttavia, siamo abituati a vedere progetti di questo tipo accantonati senza un seguito da parte delle imprese ex-PSA. Inoltre, si era già parlato di una piccola produzione per il primo concept DS E-Tense!

LEGGI ANCHE: