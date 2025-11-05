Ducati Hypermotard V2: Tradizione e Innovazione si Incontrano nel 2026

La Ducati Hypermotard V2 è l'emblema di un'armoniosa fusione tra nostalgia e innovazione tecnologica all'avanguardia.

Nel panorama delle moto sportive, la Ducati Hypermotard V2 si distingue per il suo intrigante mix di stile vintage e tecnologia moderna. Presentata ufficialmente durante l’EICMA, questa moto celebra i vent’anni dalla prima generazione, reinterpretando alcuni dei suoi tratti distintivi con un occhio attento alle esigenze contemporanee degli appassionati di motociclismo.

Design e ispirazione storica

Il design della nuova Hypermotard V2 si ispira fortemente alla Hypermotard 1100, lanciata nel 2005. Elementi come il faro full-LED con il doppio DRL a forma di C e il serbatoio dalle forme aerodinamiche richiamano l’estetica originale, ma con una raffinata modernizzazione. La moto è più leggera e compatta, grazie all’uso di tecnologie avanzate, che le conferiscono un aspetto ancora più aggressivo.

Dettagli distintivi del design

Tra le caratteristiche che richiamano il passato, si segnala il telaietto a traliccio, che mantiene vive le radici storiche del marchio. Il sistema di scarico sdoppiato situato sotto la sella conferisce un tocco di sportività. La versione SP si distingue ulteriormente grazie a colorazioni audaci, cerchi forgiati in bianco e dettagli in carbonio, rendendola una scelta ideale per i motociclisti più esigenti.

Prestazioni del motore

Il cuore pulsante della Hypermotard V2 è rappresentato dal motore Ducati V2, con una cilindrata di 890 cc. Si tratta del motore più leggero mai realizzato dalla casa bolognese, con un peso di soli 54,4 kg. Questo motore adotta un sistema innovativo di fasatura variabile, che consente un’erogazione di potenza fluida e costante. Con una potenza massima di 120 CV a 10.750 giri, la V2 offre una coppia di 94 Nm a 8.250 giri, di cui il 70% è disponibile già a 3.000 giri. Ciò garantisce accelerazioni fulminanti e un’esperienza di guida coinvolgente.

Innovazioni tecniche

Rispetto al precedente motore Testastretta 939, il nuovo V2 si distingue non solo per un peso inferiore, ma anche per una coppia migliorata e prestazioni superiori. Questo motore è in grado di spingere la moto oltre gli 11.000 giri senza perdita di potenza. Per i motociclisti interessati a incrementare ulteriormente le prestazioni, è disponibile uno scarico racing Termignoni in titanio e carbonio, che promette un incremento di oltre 3,6 CV e una riduzione di peso di 4,5 kg.

Struttura e dinamica di guida

La nuova Hypermotard V2 abbandona il tradizionale telaio in acciaio a traliccio, adottando un telaio monoscocca in alluminio. Questa soluzione unisce motore e airbox in un’unica struttura, ottimizzando così la leggerezza e la rigidità torsionale. Con un peso di 177 kg per la versione SP e 180 kg per la standard, la V2 risulta notevolmente più leggera rispetto al modello precedente, migliorando la dinamica di guida e la stabilità nelle curve.

Componenti e differenziali tra le versioni

Le differenze tra le versioni standard e SP si riflettono anche nella componentistica. La versione standard è dotata di una forcella Kayaba regolabile, mentre la versione SP è equipaggiata con una forcella Öhlins completamente regolabile, specificamente progettata per chi desidera affrontare anche le sfide in pista. Inoltre, i cerchi della versione SP, forgiati e a cinque razze, contribuiscono a migliorare la reattività della moto in ingresso curva, rendendola ancora più maneggevole.

La tecnologia al servizio della sicurezza

La Ducati Hypermotard V2 rappresenta una fusione tra potenza e innovazione tecnologica. È equipaggiata con una suite elettronica all’avanguardia, che include una piattaforma inerziale a 6 assi. Questo dispositivo consente al sistema ABS Cornering di offrire diverse modalità di intervento, comprese opzioni specifiche per derapate controllate e una gestione avanzata del controllo di trazione. Il cruscotto TFT a colori da 5 pollici permette al pilota di visualizzare diverse modalità di guida e di connettere il proprio smartphone, ottimizzando così l’accesso alle funzionalità.

Disponibilità e prezzi

La Ducati Hypermotard V2 sarà disponibile presso le concessionarie a partire da aprile 2026. La gamma include la versione standard in rosso e la più sportiva Hypermotard V2 SP, entrambe progettate per soddisfare le esigenze di chi cerca un’esperienza di guida senza compromessi.