Emmanuel Macron: quale auto avrà se eletto?

Quale potrebbe essere la futura auto di Macron, se eletto nuovamente? Naturalmente, domenica 24 aprile, il risultato delle urne darà il suo verdetto e darà democraticamente il nome della persona che prenderà le redini del paese per i prossimi cinque anni.

E se c’è ancora qualche incertezza sul nome del vincitore, possiamo scommettere che sarà ancora una volta Emmanuel Macron, che attualmente guida una DS7 Crossback ibrida. Si tratta di un veicolo appositamente modificato per le sue esigenze, in particolare con un passo più lungo di 20 cm.

In ogni caso, se l’attuale capo di stato venisse eletto di nuovo, e se decidesse di cambiare il suo giro, diverse altre auto potrebbero essere scelte.

Ecco un paio di opzioni…

Le possibili auto di Macron

Renault Mégane E-Tech

Emmanuel Macron potrebbe mettere gli occhi sulla Renault Mégane E-Tech 100% elettrica. Una berlina tecnologica ben nata, anche in termini di stile, basata sulla nuova piattaforma CMF-EV Group. Inoltre, poiché è prodotta in Francia, nella fabbrica di Douai, la scelta di questa Mégane non sarebbe aperta a critiche.

Citroën C5 X

E se il presidente scegliesse la nuova Citroën C5 X per segnare la sua vittoria? Il crossover di 4,80 metri con i galloni, disponibile in una versione ibrida ricaricabile, è una berlina, una tenuta e un SUV tutto in uno. Inoltre, non manca né di presenza né di originalità. Ma a ben guardare, soffre di un grave handicap per il lavoro: la C5 X è prodotta in Cina, nella fabbrica Dongfeng-Citroën di Chengdu.

Questo dovrebbe essere sufficiente per squalificarlo de facto dalla candidatura per l’auspicabile status di veicolo presidenziale.

DS 9

Lo stato del DS 9! E, già che ci siamo, la versione da 360 CV (E-Tense 4×4), che combina il motore 1.6 Turbo a benzina (200 CV) e due motori elettrici, uno anteriore (110 CV) e uno posteriore (113 CV): un bel programma! Emmanuel Macron che sale sul sedile posteriore della grande berlina di DS, vera portabandiera tecnologica del know-how francese, darebbe alla DS9, ancora poco credibile al di fuori della Francia, una vera ribalta internazionale. Cosa? Anche il DS9 è prodotto in Cina?!