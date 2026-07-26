Incendi a Roma: caos sul Gra, fiamme e fumo bloccano il traffico

Una serie di incendi ha colpito Roma, avvolgendo il Grande Raccordo Anulare in una densa nube di fumo e causando gravi disagi alla circolazione

Roma è stata teatro di una giornata di emergenza a causa di una serie di incendi che hanno avvolto il Grande Raccordo Anulare in una densa nube di fumo. Le fiamme, alimentate dal caldo e dal vento, hanno causato gravi disagi alla circolazione e seminato il panico tra gli automobilisti.

Il primo maxi rogo è divampato nel primo pomeriggio, intorno alle 13:30, sulla via Laurentina concentrandosi tra l’Eur e Tor Pagnotta. Le fiamme hanno interessato vaste aree di sterpaglie e vegetazione secca creando una colonna di fumo nero che ha invaso la carreggiata e ridotto drasticamente la visibilità.

Il caos sul Grande Raccordo Anulare

La situazione è rapidamente degenerata, con il traffico che è andato in tilt tra la Pontina e la Laurentina. Gli automobilisti sono stati costretti a fare inversione o a incolonnarsi in lunghe code. La chiusura di via Laurentina in direzione fuori Roma, e di un ampio tratto del Gra tra gli svincoli Laurentina e Pontina in entrambe le direzioni, ha ulteriormente complicato la situazione.

Le fiamme hanno lambito la carreggiata, costringendo alla chiusura immediata della rampa di accesso in entrata allo svincolo di via Palmiro Togliatti, in direzione del raccordo anulare. Il rogo ha generato una densa colonna di fumo nero, visibile da diversi quartieri circostanti, creando forti rallentamenti e apprensione tra gli automobilisti in transito.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco e i volontari della protezione civile per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza delle aree colpite. Le operazioni sono state rese complesse dall’estensione dei roghi e dalle temperature elevate. Sul posto anche due elicotteri regionali, il velivolo Fiamma 76 dei carabinieri e L03 dell’Esercito Italiano.

Altri incendi nella Capitale

Non solo sul Gra, però. Un altro incendio è scoppiato nel pomeriggio in via Camillo Iacobini dove a bruciare sono state sterpaglie alimentate dalle intense raffiche di vento. Anche in questo caso, i pompieri sono intervenuti tempestivamente con tre squadre, supportati dalla protezione civile.

Contemporaneamente, un secondo fronte di fuoco ha interessato la zona dei Colli Albani replicando lo stesso copione di emergenza già visto nei giorni scorsi in altri quartieri della città. Un terzo rogo invece è divampato lungo il tratto urbano dell’A24 provocando pesanti disagi alla circolazione nel quadrante est di Roma.

La nube nera è stata fin da subito visibile a chilometri di distanza, richiamando l’attenzione dei residenti scesi in strada. Le fiamme sono scoppiate a ridosso della carreggiata, costringendo alla chiusura immediata della rampa di accesso in entrata allo svincolo di via Palmiro Togliatti, in direzione del raccordo anulare.

Le operazioni di spegnimento sono state complesse a causa dell’estensione dei roghi e delle temperature elevate. Sul posto sono intervenuti anche due elicotteri regionali, il velivolo Fiamma 76 dei carabinieri e L03 dell’Esercito Italiano.