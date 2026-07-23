Esame di teoria della patente: la prova che mette in crisi gli automobilisti italiani

La patente di guida è un traguardo che molti italiani hanno raggiunto anni fa, ma quanto ricordano davvero delle regole stradali? Una recente simulazione ha messo alla prova oltre 4.000 automobilisti con un test di teoria aggiornato, rivelando risultati sorprendenti.

Secondo i dati raccolti da AutoScout24 in collaborazione con Egaf, Confarca e Unasca, solo l’8% dei partecipanti avrebbe superato l’esame teorico della patente B oggi. Questo dato allarmante solleva domande importanti sulla preparazione e l’aggiornamento degli automobilisti italiani.

La simulazione che ha messo in crisi gli automobilisti

La simulazione ha coinvolto oltre 4.000 automobilisti che hanno ottenuto la patente B da almeno cinque anni. Ai partecipanti è stato somministrato un test di 20 domande selezionate tra quelle ufficiali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Per superare la prova, gli utenti non dovevano commettere più di 2 errori su 20 domande, mantenendo lo stesso rapporto dell’esame ufficiale che prevede attualmente al massimo 3 errori per un quiz da 30 quesiti.

I risultati hanno mostrato che, sebbene il campione nazionale abbia risposto correttamente in media a 15 domande su 20, solo l’8% dei partecipanti ha superato la prova. Tra gli errori più comuni si segnalano i quesiti sulla segnaletica e sulla corretta lettura delle situazioni stradali.

Le differenze regionali

I dati della simulazione mostrano sensibili differenze a livello territoriale. Le regioni con il tasso più alto di promossi sono state il Trentino-Alto Adige (12%), l’Abruzzo (11,9%) e l’Umbria (11,7%), seguite dalla Toscana (11,2%) e dalla Basilicata (11,1%). In fondo alla classifica si trovano invece la Calabria (3,9%) e le Marche (4,1%), seguite a pari merito dalla Sardegna e dalla Sicilia (5,3%).

Le difficoltà dell’esame pratico

La teoria è solo una parte del percorso per ottenere la patente. Anche nella prova pratica, infatti, non sono mancate le criticità. Secondo le rilevazioni condotte tra le autoscuole associate a Confarca e Unasca, gli errori che più spesso compromettono la promozione riguardano soprattutto gli incroci indicati dal 59% delle autoscuole intervistate.

Seguono gli elementi e le caratteristiche stradali speciali, come rotonde, passaggi a livello, fermate di autobus o tram, attraversamenti pedonali, gallerie, salite o discese, segnalati dal 48%. Piuttosto ostici anche il parcheggio e l’uscita dallo spazio di parcheggio (41,4%), i cambiamenti di direzione e di corsia (31%) e il sorpasso o superamento di ostacoli (31%).

Il ruolo del contesto e dell’ansia

Anche il contesto in cui si svolge l’esame può fare la differenza. Per il 72% delle autoscuole, la dimensione della città, la difficoltà delle strade e il traffico incidono molto o abbastanza sul risultato finale. La quasi totalità degli intervistati ha indicato la strada urbana come il contesto in cui i candidati incontrano più difficoltà o commettono più errori.

A pesare, però, non è solo la strada. L’ansia del candidato incide secondo l’86% delle autoscuole, mentre per il 90% anche l’atteggiamento dell’esaminatore può influire sul livello di stress durante la prova. Un elemento che conferma come l’esame di guida sia anche una prova di lucidità: conoscere le regole e saper manovrare l’auto è fondamentale, ma spesso la vera sfida è riuscire a farlo sotto pressione.