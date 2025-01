Un accordo che rafforza la tradizione

La Formula 1 ha ufficialmente annunciato l’estensione dell’accordo per il Gran Premio del Belgio, che si svolgerà sul leggendario circuito di Spa-Francorchamps per altre quattro stagioni. Questo annuncio, accolto con entusiasmo da piloti e appassionati, sottolinea l’importanza di Spa nel panorama automobilistico mondiale. Stefano Domenicali, Presidente e CEO di Formula 1, ha dichiarato che Spa è uno dei circuiti più apprezzati, grazie alla sua storia e alle emozioni che ha regalato nel corso degli anni.

Investimenti e miglioramenti per i fan

Negli ultimi anni, Spa-Francorchamps ha visto significativi investimenti, tra cui l’aggiunta di nuove tribune e il miglioramento dell’esperienza per i fan. Con l’aumento della capienza di 10.000 posti, il circuito è pronto ad accogliere un numero sempre maggiore di appassionati. L’attenzione non è solo rivolta alla pista, ma anche all’intrattenimento e ai servizi offerti durante il weekend di gara, rendendo l’esperienza complessiva ancora più coinvolgente.

Un circuito iconico e le sue sfide

Costruito nel 1921, Spa-Francorchamps è uno dei circuiti più iconici della Formula 1, noto per le sue curve impegnative e i lunghi rettilinei. La sezione di Eau Rouge e Raidillon è particolarmente celebre, rappresentando una vera sfida per i piloti. Con una lunghezza di 7,004 km, è il circuito più lungo del calendario di F1 e ha visto trionfare leggende come Ayrton Senna e Michael Schumacher. La vittoria di Lewis Hamilton nel 2025 ha dimostrato ancora una volta l’attrattiva di questo tracciato, che continua a essere un punto di riferimento per il motorsport.

Benefici economici per la regione

Il Gran Premio del Belgio non è solo un evento sportivo, ma anche un’importante opportunità economica per la Vallonia e per il Belgio. Pierre-Yves Jeholet, Vicepresidente del governo vallone, ha sottolineato come l’evento generi significativi benefici economici, attirando turisti e appassionati da tutto il mondo. L’estensione dell’accordo permetterà ai team e agli organizzatori di pianificare il futuro, garantendo così la continuità di un evento che rappresenta un vanto per la regione.