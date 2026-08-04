Europei di nuoto: Ginevra Taddeucci vince l’oro nella 10 km in acque libere

Ginevra Taddeucci ha trionfato nella 10 km di nuoto in acque libere agli Europei di Parigi, conquistando l'oro. Linda Caponi ha portato a casa il bronzo, mentre Gregorio Paltrinieri ha sfiorato il podio nella gara maschile.

Gli Europei di nuoto a Parigi hanno regalato emozioni forti, con Ginevra Taddeucci che ha dominato la gara dei 10 km in acque libere conquistando l’oro sulle acque della Senna. La sua vittoria è stata ancora più significativa perché è avvenuta nello stesso luogo dove, due anni fa, aveva vinto il bronzo alle Olimpiadi.

Non è stata l’unica italiana a salire sul podio: Linda Caponi ha conquistato il bronzo, la sua prima medaglia in carriera in questa specialità. La gara è stata un vero e proprio spettacolo, con Taddeucci che ha fatto la differenza nell’ultimo chilometro, scavando un solco inavvicinabile per le rivali.

La gara e le dichiarazioni delle atlete

Ginevra Taddeucci ha chiuso la gara con un tempo di 2:07:49.90 precedendo l’ungherese Viktoria Mihályvári-Farkas di 9 secondi e 71 centesimi. Linda Caponi ha completato il podio con un distacco di 13 secondi e 58 centesimi dalla vincitrice. Taddeucci ha commentato la sua vittoria con queste parole: “Mi è sembrato quasi di essere da sola in acqua, mancavano le avversarie di sempre. Johnson in particolare mi è proprio mancata. Non è stato facile perché ho nuotato da sola per quasi un mese, speravo di arrivare qui e fare qualcosa di buono. Avevo l’ansia di perdere da favorita ma alla fine è andata bene.”

Linda Caponi, invece, ha dedicato la sua medaglia a se stessa, alla sua famiglia e al suo allenatore, sottolineando la rabbia e la determinazione che l’hanno spinta a dare il massimo nonostante le difficoltà delle ultime prove.

Altri successi italiani agli Europei

L’Italia ha colto numerosi successi agli Europei di nuoto, non solo nel nuoto in acque libere. Nel nuoto artistico la squadra azzurra ha conquistato il bronzo nel programma libero a squadre, mentre Filippo Pelati ha vinto l’argento nel solo libero. Chiara Pellacani ha dominato le qualificazioni del trampolino da 3 metri, chiudendo al comando con 336.85 punti.

Nella gara maschile dei 10 km in acque libereGregorio Paltrinieri ha sfiorato il podio, chiudendo quarto in una straordinaria rimonta. Il titolo europeo è andato al tedesco Florian Wellbrock seguito dall’ungherese David Betlehem e dall’altro tedesco Oliver Klemet.

Il medagliere italiano

L’Italia ha colto un totale di 12 medaglie agli Europei di nuoto, con 4 ori, 3 argenti e 5 bronzi. Tra i successi più significativi, oltre a quelli già citati, ci sono l’oro di Chiara Pellacani nel trampolino 1 metro e l’oro nel sincro 3 metri misto con Matteo Santoro.

Questi risultati confermano la grande forma degli atleti italiani, che continuano a brillare sulle scene internazionali, regalando emozioni e successi.