Max Verstappen, dopo la vittoria del GP di Monaco la scorsa settimana, ha vinto anche il GP di Spagna di F1 disputato sul circuito di Catalogna. Il pilota si è classificato davanti a Lewis Hamilton e a George Russell. La Ferrari, invece, è riuscita a classificarsi soltanto quinta con Carlos Sainz e undicesima con Charles Leclerc.

Alle ore 15:00 di domenica 4 giugno, è stato disputato il GP di Spagna sul circuito di Catalogna nell’ambito dei Mondiali di Formula 1. La competizione, al termine dei 66 giri previsti, ha visto trionfare Max Verstappen con Red Bull.

In seconda posizione, invece, c’è la Mercedes con Lewis Hamilton mentre l’ultimo gradino del podio è stato conquistato da George Russell, sempre con Mercedes.

“È stato un piacere guidare una vettura come questa, la scelta delle gomme è stata perfetta. Ho visto una grande battaglia dietro di noi, al via con le hard potevo avere delle insidie alla curva 1 nel duello con Sainz, ma per fortuna è successo nulla. Abbiamo avuto un altro week end molto forte, spero di poter continuare così”, ha dichiarato Verstappen dopo aver tagliato il traguardo.

Lewis Hamilton, arrivato secondo, invece, ha dichiarato: “È un bel risultato per il nostro team, non me lo aspettavo: mi tolgo il cappello e li ringrazio per questo avvicinamento al vertice. Loro sono ancora troppo veloci, ma noi continuiamo a inseguirli, stiamo lavorando e spero di avvicinarli entro l’anno. Non molliamo”.

“Sono un po’ sorpreso di questo podio, il team mi ha dato una grandissima auto: è un gran risultato che va oltre le nostre speranze, in auto ho avuto le migliori sensazioni dell’anno al volante”, ha affermato infine Russell, seconda Mercedes ad aggiudicarsi il podio.

