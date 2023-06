Nelle qualifiche di Montmelò l’olandese della Red Bull Max Verstappen mette tutti in fila. Battuto lo spagnolo della Ferrari Sainz, che però è deluso dall’eliminazione di Leclerc (solo 19°). Terzo Norris, poi Gasly davanti a Hamilton. Stecca Alonso, 9°.

Verstappen vola

L’olandese della Red Bull Verstappen in Q3 ha messo subito le cose in chiare, facendo segnare un tempo di 1’12”272 con cui è diventato inarrivabile. Lo ha avvicinato la Ferrari con Sainz, bravo a ottenere la prima fila davanti alla McLaren di Lando Norris e all’Alpine di Pierre Gasly. Delusione per Lewis Hamilton, al quinto posto con la Mercedes, e per l’idolo di casa Fernando Alonso, che partirà dalla nona piazza.

Disastro Leclerc

Tremenda qualifica per la Ferrari di Charles Leclerc. Il monegasco è stato tagliato fuori dalla Q1 del GP di Spagna col 19° tempo. Per il ferrarista una sessione da incubo, visti i problemi di controllo della monoposto fin dai primissimi minuti. Leclerc è rimasto nelle ultime posizioni da subito, prima dell’interruzione per ripulire l’asfalto dalla ghiaia portata in pista da un’uscita di Alonso. In quell’istante mancavano 14 minuti al termine della sessione.

La griglia di partenza

PRIMA FILA

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Carlos Sainz (Ferrari)

SECONDA FILA

3. Lando Norris (McLaren)

4. Pierre Gasly (Alpine)

TERZA FILA

5. Lewis Hamilton (Mercedes)

6. Lance Stroll (Aston Martin)

QUARTA FILA

7. Esteban Ocon (Alpine)

8. Nico Hulkenberg (Haas)

QUINTA FILA

9. Fernando Alonso (Alpine)

10. Oscar Piastri (McLaren)

SESTA FILA

11. Sergio Perez (Red Bull)

12. George Russell (Mercedes)

SETTIMA FILA

13. Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

14. Nyck De Vries (AlphaTauri)

OTTAVA FILA

15. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

16.Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

NONA FILA

17. Kevin Magnussen (Haas)

18. Alexander Albon (Williams)

DECIMA FILA

19. Charles Leclerc (Ferrari)

20. Logan Sargeant (Williams