FdI al Senato: il calcio tra etica, passione e il ruolo dei social

Un convegno al Senato ha messo in luce le sfide del calcio moderno, tra etica, passione e il ruolo dei social media.

Il calcio, più che uno sport, è una passione che unisce milioni di persone. Ma come affrontare le sfide del calcio moderno? Questo il tema al centro del convegno “Oltre il tifo: raccontare il calcio tra etica e passione”, organizzato da Fratelli d’Italia al Senato. Un evento che ha visto la partecipazione di giornalisti sportivi e personalità del mondo del calcio, tra cui il presidente del Senato Ignazio La Russa.

Il convegno ha affrontato temi cruciali come il rispetto in campo, il ruolo dei giornalisti e l’impatto dei social media sul settore calcistico. Un dibattito necessario per comprendere come il calcio possa essere all’altezza delle aspettative degli spettatori.

Il calcio tra etica e passione

Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha aperto il convegno con un aneddoto personale: “Ho iniziato a giocare a calcio nel cortile di casa con i ragazzi della mia generazione. Oggi i bambini entrano nelle scuole calcio, che è un bene, ma non esiste più lo spontaneismo e l’amore per la palla.” La Russa ha sottolineato l’importanza di giocare a calcio prima di tifare, evidenziando come l’evoluzione sportiva abbia coinvolto tutti.

In assenza dell’Italia ai Mondiali, La Russa ha espresso il suo sostegno all’Argentina, definendola “la squadra italiana che c’è”, e ha ironizzato sui risultati finali, scommettendo addirittura sulla Norvegia. Inoltre, ha commentato le ipotesi sui prossimi allenatori degli Azzurri, sostenendo che Roberto Mancini sia più adatto ad allenare una nazionale rispetto ad Antonio Conte.

Il ruolo dei social media e il giornalismo sportivo

Il senatore Gianni Berrino ha spiegato che il convegno nasce dalla passione comune per il calcio e dalla necessità di riflettere sulla questione dal punto di vista etico. “Il calcio deve essere credibile per recuperare l’amore sportivo”, ha affermato Berrino, sottolineando l’importanza di un racconto corretto e autentico.

Paolo Marcheschi, coordinatore del dipartimento Sport di Fratelli d’Italia, ha parlato del rapporto tra social e giornalismo nello scenario calcistico. “Il giornalista arriva da un percorso professionale e conserva un’etica e la responsabilità, raccontando tassativamente la cronaca sportiva”, ha dichiarato Marcheschi. Tuttavia, ha evidenziato come la condizione del giornalista si complichi quando deve confrontarsi con certi personaggi sul web, rischiando la disinformazione.

Il valore educativo dello sport

Marco Silvestroni ha rivendicato i risultati del governo Meloni sul settore atletico, sottolineando l’importanza dello sport come valore educativo e sociale. “Il calcio è la cosa più importante tra quelle meno importanti: accompagna la vita di tante persone ma soprattutto dei ragazzi italiani”, ha affermato Silvestroni. Il valore etico che deve accompagnare questa disciplina è il rispetto dei compagni e dell’arbitro, anche fuori dal campo.

Il convegno ha messo in luce come il calcio possa essere un veicolo di valori positivi, ma anche come sia necessario affrontare le sfide del calcio moderno con etica e passione. Un dibattito che ha coinvolto giornalisti, politici e appassionati, sottolineando l’importanza di un racconto corretto e autentico del calcio.