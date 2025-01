Un futuro promettente per Felipe Drugovich

Con un annuncio ufficiale, Aston Martin ha reso noto che Felipe Drugovich continuerà a far parte della squadra nel ruolo di Test & Reserve Driver anche per la stagione 2025. Il giovane pilota brasiliano, vincitore del campionato di Formula 2, ha espresso il suo entusiasmo per il rinnovo, sottolineando il grande slancio che la squadra sta vivendo. Drugovich ha dichiarato: “Sono entusiasta di rimanere in Aston Martin, c’è grande slancio nella squadra”.

Il contributo di Drugovich al team

Negli ultimi anni, Drugovich ha dimostrato di essere una risorsa preziosa per Aston Martin, collaborando attivamente con il team e contribuendo allo sviluppo della vettura. Affiancato da Stoffel Vandoorne, ex pilota McLaren, ha partecipato a sessioni di prove libere e test, raccogliendo dati fondamentali per il miglioramento delle prestazioni della monoposto. Il suo lavoro dietro le quinte, in particolare al simulatore, è stato descritto come inestimabile dal Chief Trackside Officer Mike Krack, che ha elogiato la dedizione e il feedback fornito dal pilota.

Un percorso parallelo nel mondo dell’Endurance

Oltre al suo impegno in Formula 1, Drugovich ha intrapreso un percorso parallelo nel mondo delle corse Endurance. Nel 2024, ha partecipato alla prestigiosa 24 ore di Le Mans al volante di una Cadillac e, per la stagione in corso, è previsto che prenda parte alla 24 ore di Daytona, sempre con la stessa scuderia. Questa esperienza arricchisce ulteriormente il suo bagaglio di competenze e lo rende un pilota ancora più completo.

Le nuove strutture di Aston Martin

Drugovich ha anche menzionato le nuove strutture dell’Aston Martin Racing Technology Centre (AMRTC) a Silverstone, che includono un simulatore all’avanguardia. Queste innovazioni dimostrano l’ambizione del team e il suo impegno per il successo a lungo termine. “C’è un grande slancio in questa squadra e sono entusiasta di vedere cosa riusciremo a fare insieme”, ha affermato il pilota, evidenziando la sua volontà di contribuire al progresso della squadra.

Conclusioni sul futuro di Aston Martin

Con la conferma di Felipe Drugovich come pilota di riserva, Aston Martin si prepara ad affrontare la stagione 2025 con rinnovata fiducia. La dedizione e il talento del giovane brasiliano, uniti alle nuove risorse e strutture del team, potrebbero rivelarsi determinanti per il raggiungimento di risultati significativi. La squadra di Silverstone continua a puntare su giovani talenti, dimostrando che il futuro delle corse è luminoso e pieno di opportunità.