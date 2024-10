Ferrari 12Cilindri realizzata dal famoso marchio di modelli in scala Amalgam, costa quanto una macchina vera ma è perfetta in ogni dettaglio.

Ferrari ha da poco presentato la 12Cilindri vale a dire l’ultima vettura prodotta dalla casa di Maranello con un motore 12 cilindri aspirato. Un vero gioiello per gli appassionati della casa italiana e un oggetto da collezione per i clienti collezionisti. L’auto può essere vostra, in versione ridotta, ad un costo caro per un modellino. Ci ha pensato Amalgam.

Ferrari 12Cilindri, la versione di Amalgam è identica a quella vera

Amalgam è un’azienda con base in Inghilterra ma che ha sedi operative in Francia, China e Ungheria che hanno al proprio interno i più bravi artigiani nella realizzazione di modellini in scala.

Il prezzo elevato dei modellini di Amalgam deriva dal fatto che ciascuna auto realizzata, quindi anche la nuova Ferrari 12Cilindri, si basa sui disegni reali con le dovute proporzioni.

Proprio per ricreare le esatte proporzioni del modello reale della Supercar italiana è servito molto lavoro, per questo specifico esemplare oltre 300 ore.

L’auto infatti è uguale alla versione 1:1 in tutto e per tutto, persino le cuciture del volante sono state ricreate seguendo la macchina reale. Tutta questa attenzione si trasmette poi al prodotto finale che naturalmente è diverso rispetto ai modellini classici che si è abituati a vedere e ad acquistare.

16.600 euro per un modellino, troppi?

La 12Cilindri realizzata da Amalgam ha un costo di 16.600 euro, quanto un’auto reale di segmento A. Un prezzo che a molti sembrerà assurdo ma che non meraviglia gli appassionati di questo settore.

I modellini di Amalgam hanno tutti prezzi oltre i 15 mila euro, per alcuni si superano i 20.000 e questo è legato alla rarità dell’auto ricreata ed alla scala in cui è stata realizzata.

Una 12 cilindri in miniatura così non si può lasciar scappare sia che si è i fortunati proprietari del modello vero o collezionisti facoltosi.