Il 2024 ma anche tutti gli anni dal ’10 del nuovo millennio sono stati difficili per chi ama la guida dato che le auto sono sempre più filtrate e agghindate di elettronica che non offre più un’esperienza di guida pura e genuina. Se si è alla ricerca di un qualcosa di questo tipo ma si hanno pochi denari l’impresa si fa ardua. Vediamo quindi cosa si può comprare spendendo poco.

Soldi pochi, voglia di dar gas tanta: i modelli più interessanti

Se si hanno pochi soldi perché si è giovani appassionati di guida e si guarda al mercato del nuovo e del semi-nuovo sale una profonda tristezza, sia per i prezzi sono elevati ma soprattutto perché mancano i mezzi in grado di accendere la passione.

Bisogna per forza rifugiarsi su vetture usate e quindi più datate, offrono il vantaggio del bollo ridotto o addirittura assente in determinate regioni ma questo è un altro discorso, ora parliamo delle migliori in questo budget.

La prima di cui vale la pena parlare è l’Alfa Romeo GTV 916 quella di fine anni ’90 ed inizio 2000. Per poco meno di 10.000 euro si trova la 2.0 Twin Spark con un motore aspirato da 155 cavalli ed un comportamento di guida davvero buono. Inoltre con qualche spicciolo in più la si può far assomigliare alla “Cup” seppur il cuore non è il Busso ma di sicuro il coinvolgimento al volante sarà più godurioso.

Seconda in questa classifica la Mazda MX-5, in Italia i prezzi negli ultimi anni sono davvero saliti, in particolare per la prima serie la NA, quella con i fari a scomparsa, ma la NB, soprattutto la NB FL (il restyling) si trova a questa somma. Anche questa si può personalizzare in molti aspetti per cucirsela addosso ed anche in misura maggiore rispetto al GTV.

Terza ma non per importanza la Peugeot 106 Rallye, a meno di 10.000 euro ora si trova la 1.6 di seconda generazione, più filtrata rispetto alla 1.3 ad 8 valvole, la seconda generazione però ha le 16 valvole che offrono maggior potenza, tuttavia è sempre un mezzo piacevolissimo con cui aggredire le curve.

Segue un’altra francesina tutto pepe la Renault Clio RS in particolare la seconda serie sia Phase 1 che Phase 2, sono le sigle per il modello di debutto ed il restyling, con potenze di 172 e 182 cavalli. Il cambio manuale ha innesti ben rapportati ed il 2.0 aspirato sotto al cofano, abbinato al telaio della divisione sportiva fa davvero divertire e non ha nulla da invidiare alla sorella maggiore, la V6, grazie all’ottimo rapporto peso/potenza.

Restando in casa Renault RS è possibile anche entrare in possesso di RS Mk3 con 197 o 203 cavalli ma in questo caso sono sfruttatissime e quindi comportano un rischio, se cercate questo modello dovrete spendere di più per esemplari poco sfruttati.

Honda CRX e le altre…

Altra piccola bomba a queste cifre è la Honda CRX in particolare la Del Sol degli anni ’90, per la vera CRX degli anni ’80 esemplari in ottime condizioni costano di più. La Del Sol è una piccola targa con un motore da 125 cavalli aspirato.

Si possono trovare poi altre auto a questo prezzo come BMW E36, Citroen Saxo VTS, Audi TT, Fiat Panda 100 HP, Abarth 500 e la lista è ancora lunga.

C’è ancora speranza per mettersi in garage una piccola sportiva con cui divertirsi perciò non mollate e buona fortuna in questa “caccia al tesoro”.