Scopri come Ferrari Tailor Made ha creato un'esperienza unica con la Roma Spider in collaborazione con Montblanc

Un viaggio nella personalizzazione di Ferrari Tailor Made

Ferrari Tailor Made rappresenta l’apice della personalizzazione automobilistica, offrendo ai clienti l’opportunità di creare veicoli unici e su misura. Recentemente, la divisione ha presentato un progetto straordinario: la Roma Spider, un’auto che non solo incarna l’eleganza e la potenza tipiche del marchio, ma che è anche un esempio di artigianato e innovazione. Questo modello è stato realizzato in collaborazione con Montblanc, un nome sinonimo di lusso e qualità, portando la personalizzazione a un livello senza precedenti.

Dettagli unici e materiali pregiati

La Roma Spider si distingue per i suoi interni rivestiti in legno, un elemento che richiama l’arte della scrittura e il design delle penne Montblanc. Utilizzando tecniche avanzate come la lavorazione al laser, Ferrari ha creato dettagli raffinati in legno e acciaio, rendendo ogni esemplare un’opera d’arte. Tra le caratteristiche più affascinanti, troviamo incisioni sul cofano anteriore che riportano l’indicatore della bussola e le coordinate di Maranello, un omaggio alla storia della casa automobilistica. Inoltre, le cuciture degli interni sono realizzate con fili di gomma riciclata, dimostrando l’impegno di Ferrari verso la sostenibilità.

Un design che celebra la tradizione

Il colore esterno scelto per la Roma Spider è l’Oro Mida, una tonalità rara nelle moderne Ferrari, ma che evoca le grandi GT del passato. Questo richiamo alla tradizione è ulteriormente accentuato dall’uso di alluminio riciclato per molti pannelli della carrozzeria, un passo significativo verso un futuro più sostenibile. La Roma Spider non sarà disponibile per la vendita, ma sarà esposta nella mostra “One of a Kind” al Museo Enzo Ferrari, permettendo ai visitatori di ammirare questo capolavoro di ingegneria e design.