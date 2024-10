Un’edizione speciale per un anniversario importante

La Fiat 500e Giorgio Armani rappresenta un traguardo significativo per il marchio italiano, celebrando il 125° anniversario della Fiat e il 90° compleanno del celebre stilista. Questa citycar elettrica non è solo un mezzo di trasporto, ma un vero e proprio oggetto di design che riflette l’eleganza e la sostenibilità. Con un prezzo di listino di 35.300 euro, la vettura è disponibile in due colori esclusivi: Dark Green e Greige ceramico, entrambi pensati per esaltare le linee sinuose della 500e.

Interni di lusso e dettagli sartoriali

Gli interni della Fiat 500e Giorgio Armani sono un trionfo di finiture di pregio e dettagli sartoriali. Le cuciture a chevron e i ricami intricati richiamano le tecniche di alta moda, mentre i motivi tridimensionali degli inserti dei sedili centrali offrono un tocco di esclusività. Un particolare degno di nota è il cruscotto, realizzato con un dettaglio in legno tagliato al laser che evoca la consistenza di un tessuto d’alta moda. Questi elementi non solo arricchiscono l’estetica della vettura, ma la rendono anche un simbolo di raffinatezza e innovazione.

Dotazione tecnologica all’avanguardia

La dotazione di serie della Fiat 500e Giorgio Armani è sorprendentemente ricca. Tra le caratteristiche principali troviamo fari full LED, un tettuccio in vetro, un sistema audio JBL e una strumentazione digitale da 7 pollici. Il sistema multimediale, visibile su uno schermo da 10,25 pollici, è compatibile con le versioni Wireless di Apple CarPlay e Android Auto. Inoltre, la vettura è conforme al livello 2 di guida autonoma, grazie alla dotazione di Adar, che la rende un’opzione sicura e moderna per la guida in città.

Prestazioni e autonomia in città

La Fiat 500e Giorgio Armani è alimentata da un motore elettrico da 118 CV, che offre un’autonomia di circa 310 km, calcolata secondo il protocollo WLTP. Questo la rende ideale per l’uso urbano, dove la sostenibilità e l’efficienza sono fondamentali. La campagna pubblicitaria che accompagna il lancio della vettura, con la canzone “Città Vuota” in sottofondo, mette in risalto i luoghi iconici di Milano, come l’Armani Hotel e la boutique Armani, sottolineando il legame tra moda e mobilità sostenibile.