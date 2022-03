La Fiat Panda elettrica sarà la seconda auto elettrica nel segmento A offerta da Fiat, dopo la 500 elettrica. Il suo lancio in Italia e in Europa è previsto per il 2023.

Design della Fiat Panda elettrica

La versione elettrica sarà offerta sulla prossima generazione della Panda.

Dovrebbe essere fortemente ispirata al concept Centoventi presentato al Salone di Ginevra 2019, pur mantenendo le linee caratteristiche del modello. Secondo alcuni rumors, la nuova Fiat Panda del 2023 avrà una lunghezza intorno ai 420 centimetri, traendo ispirazione dalla Fiat Centoventi. Linee squadrate ma dal design accattivante saranno i dettagli del nuovo modello di SUV del marchio Fiat.

Batteria e autonomia

Mentre è ancora troppo presto per parlare della capacità della batteria e della gamma effettiva, Fiat ha dato alcuni indizi sulla direzione che vuole prendere. Il marchio prevede di lavorare su un concetto di batteria modulare. Questo permetterebbe all’acquirente di scegliere il numero di pacchi che desidera trasportare secondo le sue necessità in termini di portata. Sul concept Centoventi, il produttore ha menzionato un’autonomia che varia da 100 a 500 km a seconda del pack scelto.

Come Renault, Fiat potrebbe offrire le sue batterie per il noleggio o l’acquisto.

Commercializzazione della Fiat Panda elettrica

Prevista per il 2023, la Fiat Panda elettrica non sarà commercializzata fino a due anni dopo le versioni a combustione interna che segneranno la nuova generazione del veicolo. In questa fase, è troppo presto per dire quale sarà il prezzo.