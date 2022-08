Era da tempo che non si vedeva una vera novità da parte di Fiat, e la Fastback è una di quelle. Se si escludono i restyling e le varianti “Cross”, infatti, l’ultima è nientemeno che… la 124. È passato molto tempo, ma Fiat è ancora attiva con un catalogo di modelli 500, in particolare la versione elettrica, che sta ottenendo ottimi risultati in Europa.

Ma il gruppo Fiat non è presente solo nel Vecchio Continente, è presente anche in Sud America dove abbiamo recentemente scoperto una vettura pseudo sportiva con l’Abarth Pulse.

E oggi la Casa italiana svela le prime immagini della Fastback, il suo primo SUV coupé che probabilmente avrebbe trovato spazio nel nostro Paese, visto il boom di questo segmento tra i generalisti negli ultimi tempi: Peugeot 408 e soprattutto Renault Arkana… o anche Volkswagen Taigo.

Una Fiat Fastback dinamica in termini di stile

Presentata in versione bitono, la Fastback riprende i codici abituali della categoria con gruppi ottici posteriori affusolati, un diffusore particolarmente aggressivo e una calandra vistosa. Se a questo si aggiungono i fari a LED e le grandi ruote, si ottiene il pacchetto completo del SUV moderno. Il look sportivo cerca di imitare i modelli più pregiati che hanno dato vita a questo segmento prima inesistente: Mercedes GLE Coupé, Audi Q8, BMW X6 e persino Range Rover Velar.

L’interno rimane un segreto strettamente custodito, anche se per ovvie ragioni di costo dovrebbe essere vicino a quello del Pulse. Si tratta del modello sudamericano che ha richiesto il maggior investimento da parte di Fiat, che non ha ancora confermato i motori presenti sotto il cofano.

Tuttavia, logicamente dovremmo trovare i blocchi turbo Fiat, e in particolare il 1.3 nelle versioni da 130 e 185 CV.

Per quanto riguarda la commercializzazione in Europa, non è del tutto esclusa, ma per il momento Fiat sembra dare la priorità a Brasile e Argentina. E questa Fastback dovrà probabilmente essere rielaborata meccanicamente per superare le nostre norme sulle emissioni.