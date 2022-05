Fiat: un SUV sostituirà la Tipo nel 2024?

Secondo alcune indiscrezioni, la Fiat Tipo potrebbe essere sostituita da un SUV nel 2024. Olivier François avrebbe sottolineato a questo proposito che Fiat si svilupperà sui segmenti B e C (quello della Peugeot 308 e 3008). Di conseguenza, non avverrà con il segmento D superiore che resterà appannaggio di Citroën (nuova C5 X per esempio).

Da un lato, è certo che ci sarà un sostituto per la Panda, che dovrebbe assumere la forma di un piccolo SUV ispirato al concept Centoventi. Ma cosa accadrà alla Tipo?

Una gamma di 5 modelli in totale

Quattro nuovi modelli dovrebbero arrivare nei prossimi anni. Il primo di questi, quello che arriverà nel 2023, sarà simile a una Punto. È l’unico dei quattro che non sarà un crossover ma una tradizionale city car tecnicamente vicina alla Peugeot 208 e alla Opel Corsa.

Anche la Panda e la 500X saranno sostituite da due veicoli a fiancata alta. I segmenti A e B sarebbero quindi coperti, lasciando solo il segmento C, dove la Tipo è attualmente posizionata. Naturalmente, questo modello ha incontrato un certo successo grazie ai suoi prezzi controllati, ma gli amministratori immaginano che un SUV permetterebbe loro di fare ancora meglio, data l’attuale mania per questo tipo di veicolo.

Olivier François ha dichiarato che “almeno due delle vetture saranno fortemente influenzate dal concept Centoventi del 2019”. Una di queste, ovviamente, è la futura Panda. La stessa show car si ispira alle forme squadrate della primissima versione della city car lanciata nel 2010. L’altra non può essere la futura Punto, che – come abbiamo detto – ricorda più i suoi cugini Corsa e 208, che non possono nascondere la loro parentela in alcuni aspetti.

Non può essere il sostituto del 500X, che sarà sempre un 500 drogato con ormoni della crescita. In altre parole, ha senso che sia il grande crossover. Dopotutto, Fiat ha già iniziato la transizione, dato che la Tipo esiste solo in una versione cross-over di alta qualità.

Fiat Tipo: quale piattaforma per questo modello?

La questione della base tecnica non è di poco conto. Dal momento che Stellantis ha deciso di accelerare la sua corsa verso l’elettrificazione, possiamo logicamente immaginare Fiat scegliere una piattaforma che permetterà a questo modello di offrire almeno una versione 100% elettrica. Ma quale potrebbe scegliere tra il CMP o il futuro mezzo STLA? Il primo è quello su cui si basa la Peugeot 2008. Il secondo non è previsto fino al 2024, ma sarà utilizzato per i modelli più grandi. Usando il primo significherebbe che il modello sarebbe piuttosto compatto, perché una 2008 è lunga 4,30 m.

Utilizzando la seconda opzione, significherebbe che questo SUV non potrebbe contenere il suo prezzo. In altre parole, la prima opzione sembra la più logica, conoscendo le idee di Stellantis, ma vorrebbe dire che questo SUV rimarrebbe relativamente compatto.