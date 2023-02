L’auto sportiva di punta di Fisker si sta concretizzando con il concept Project Ronin. La neonata casa automobilistica EV sostiene che entrerà in produzione nella seconda metà del 2024 come cabriolet a quattro porte. Fisker afferma di voler conquistare il titolo di “auto con l’autonomia più lunga al mondo per un veicolo elettrico di serie”, il che significherebbe più di 836 km per carica.

Secondo l’EPA, l’attuale detentore del record, la Lucid Air, può viaggiare con una sola carica. La Ronin utilizzerà un’aerodinamica attiva, un pacco batterie integrato nella struttura dell’auto e interni completamente vegani, il che significa probabilmente rivestimenti in vinile anziché in vera pelle di mucca. Senza dubbio ne sapremo di più in prossimità del debutto dell’auto.

Fisker Ronin 2025: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni

Motore EV, potenza e prestazioni

Anche se non sappiamo nulla di preciso sulla potenza, sappiamo che Fisker sta progettando un propulsore a tre motori a trazione integrale con un’autonomia stimata di 965 km. In un post su Instagram, il CEO dell’azienda Henrik Fisker ha affermato che questa configurazione dovrebbe essere in grado di portare la Ronin a 100 km/h in soli 2,0 secondi.

Questo nuovo design del pacco batterie sarà senza dubbio un fattore che contribuirà a far raggiungere all’auto sportiva elettrica un’elevata autonomia di guida.

Anche l’accelerazione della Ronin è davvero impressionante. Il tempo di percorrenza di 2,0 secondi è in grado di competere con quello di altre auto veloci come la Tesla Model S Plaid, la Ferrari SF90 Stradale e la Porsche 911 Turbo S.

Design

Ad oggi, esiste solo un’immagine ufficiale della Ronin.

L’immagine mostra un’elegante auto sportiva gran turismo cabrio a quattro porte. Fisker ha dichiarato che “sarà caratterizzata da aerodinamica attiva e materiali leggeri”. La casa automobilistica EV ha anche rivelato che “avrà porte uniche che migliorano l’ingresso e l’uscita” e “un interno vegano lussuoso e sostenibile”.

Fisker non ha dichiarato che tipo di materiali sostenibili avrà l’interno. Tuttavia, il crossover SUV elettrico Ocean utilizza reti da pesca riciclate e altre plastiche riciclate.

*Articolo in aggiornamento*