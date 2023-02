Questa Ford è per gli appassionati di fuoristrada che vedono il mondo come un enorme parco giochi.

Se siete alla ricerca di un’auto tosta che offra livelli estremi di prestazioni off-road, potete optare per la Ford Bronco Raptor. Questa Ford è per gli appassionati di fuoristrada che vedono il mondo come un enorme parco giochi sabbioso e roccioso in attesa di essere esplorato.

Ford Bronco Raptor: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni

Motore, trasmissione e prestazioni

Ford non ha messo un V-8 nel Bronco Raptor, ma è riuscita a infilare sotto il cofano un V-6 biturbo da 3,0 litri da 418 CV. Il motore è abbinato esclusivamente a un cambio automatico a 10 marce e a un avanzato sistema di trazione integrale che lavora di concerto con le modalità G.O.A.T.

(Goes Over Any Type of terrain) selezionabili.

Il Bronco Raptor ha anche una configurazione delle sospensioni ancora più robusta rispetto alla versione standard, per affrontare al meglio le dune di sabbia o i salti in aria, e ha una carreggiata molto più larga, impostata per una migliore stabilità alle alte velocità. Il Bronco Raptorized è equipaggiato con gli ammortizzatori adattivi Fox dell’F-150 Raptor e con pneumatici all-terrain BFGoodrich K02 da 37 pollici.

Interni, comfort e carico

Sebbene sfoggi le sue capacità fuoristradistiche con un assetto allargato e parafanghi massicci e svasati, il Bronco Raptor condivide il design e le dimensioni degli interni con il Bronco normale.

Ciò significa che è dotato di serie di pavimenti gommati, rivestimenti in vinile di qualità marina e una serie di levette ausiliarie in alto. Chi desidera un abitacolo più lussuoso può optare per i sedili rivestiti in pelle.

Come il Bronco normale, anche il Raptor è dotato di pannelli della carrozzeria rimovibili e di porte senza telaio che, secondo Ford, sono facili da aprire. Pur essendo disponibile solo in configurazione a quattro porte, il Raptor gode di tutte le caratteristiche innovative presenti sugli altri modelli Bronco, tra cui gli specchietti retrovisori esterni montati alla base del parabrezza, ancora utilizzabili quando si tolgono le porte.

