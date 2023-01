Lo stile della Ford Focus è stato perfezionato e snellito rispetto al modello precedente. La vettura americana ha linee quasi laterali con parafanghi pronunciati e un cofano sapientemente scanalato. Ecco le sue caratteristiche nel dettaglio.

Ford Focus: caratteristiche, design, dimensioni, motori e allestimenti

La griglia è ampia, come quella del SUV Kuga, e i fari e le luci sono affusolati. Con una lunghezza di 4,38 metri, è in grado di competere con la Peugeot 308, la Kia Ceed e la Seat Leon. La versione SW Estate è più lunga di 30 cm (4,67 m). Questo allungamento va a vantaggio del bagagliaio, che aumenta a 575 dm3 rispetto ai 341 dm3 della berlina. Per gli amanti dei modelli superiori, Ford ha pensato a tutto con la versione Active, disponibile sulla berlina e sulla SW.

È più alta di 3 cm e presenta inserti in plastica sui pannelli paraurti e sui passaruota.

All’interno della Focus non c’è nulla di troppo appariscente. Il design e la disposizione dei comandi sono sobri. I comandi principali si trovano al centro della plancia e sono sovrastati da uno schermo touch screen da 8 pollici (a partire dal secondo livello di allestimento). Nei livelli di allestimento superiori, i contatori tradizionali sono sostituiti da un display digitale da 12,3 pollici.

Può essere combinato con un head-up display. Si tratta di un vero e proprio cambiamento rispetto alla generazione precedente con la sua pletora di controlli fisici. Anche la finitura è più lucida.

Dimensioni

Lunghezza: 4,38 m Larghezza: 1,85 m Altezza: 1,47 m Passo: 2,70 m

I motori della compatta Ford Focus

Sotto il cofano, la compatta dispone di motori a benzina, alcuni dei quali associati alla microibridazione a 48V.

I principali sono i motori a tre cilindri 1.0 EcoBoost da 125 e 155 CV associati a un cambio manuale a 6 rapporti. Per il resto, la gamma puramente termica prevede il 1.0 EcoBoost da 125 CV con cambio manuale a 6 rapporti o automatico a 8 rapporti. La gamma diesel è alimentata dal 1.5 EcoBlue da 120 CV (manuale o automatico).

Caratteristiche principali della Ford Focus

Il modello base Trend è dotato di luci diurne a LED, fari automatici, specchietti retrovisori riscaldati regolabili elettricamente, climatizzatore manuale, sistema multimediale con schermo da 4,2 pollici, sistema di mantenimento della corsia, limitatore di velocità, riconoscimento della segnaletica stradale e sistema anticollisione con rilevamento dei pedoni.

Active aggiunge cerchi da 17 pollici, specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente, body kit speciale (minigonne laterali, paraurti, barre sul tetto), fendinebbia, climatizzatore automatico, accesso e avviamento senza chiave, assistenza al parcheggio anteriore/posteriore, cruise control, telecamera posteriore, computer di bordo da 4,2 pollici, touch screen da 8 pollici e ricarica induttiva del telefono. Active X completa il portellone posteriore elettrico (su SW) e la pulsantiera da 12,3 pollici.

Il top di gamma è rappresentato dalla Active Vignale con inserti cromati, tetto e specchietti verniciati in nero, rivestimenti con cuciture blu, Park Assist, fari full LED, illuminazione ambientale a LED, sedili anteriori riscaldati, sedili del conducente regolabili elettricamente e head-up display.

Titanium X riprende l’equipaggiamento del livello di allestimento Trend e offre un pacchetto completo con cerchi da 16 pollici, fari fendinebbia a LED, finiture esterne cromate, portellone posteriore senza mani (su SW), finiture speciali e cuciture grigie, sistema di ausilio al parcheggio anteriore/posteriore, telecamera per la retromarcia, cruise control, touchscreen da 8 pollici, quadro strumenti digitale da 12,3 pollici, illuminazione ambientale a LED, specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente, sensori pioggia, accesso e avviamento senza chiave e ricarica induttiva del telefono.

La ST-Line parte dal livello di allestimento Trend e si completa con finiture esterne nere, fari fendinebbia a LED, paraurti e minigonne laterali specifici, sospensioni sportive, pedali in alluminio, sistema di ausilio al parcheggio anteriore/posteriore, telecamera posteriore, cruise control, computer di bordo da 4,2 pollici, touch screen da 8 pollici, climatizzatore automatico, specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente, sensori pioggia e ricarica induttiva del telefono.

La ST Line X presenta anche pinze dei freni rosse, uno spoiler sul tetto, inserti speciali e cuciture rosse e un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici.