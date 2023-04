Ford entrerà nel segmento dei piccoli SUV a zero emissioni con una Puma elettrica, ma bisognerà aspettare per saperlo.

La gamma elettrica rivolta ai clienti privati europei della casa americana è attualmente limitata alla Mustang Mach E, ma sarà presto rafforzata da nuovi modelli: l’Explorer, diventato un SUV di 4,48 m che condivide la piattaforma con la Volkswagen ID.4 e la Puma, il cui livello di elettrificazione non andava finora oltre l’ibrido leggero e che condividerà le sue viscere con un veicolo utilitario.

Infatti, nell’ambito del piano di elettrificazione del marchio denominato “Model e”, così come la e-Transit condivide motori e batterie con la Mach-E, la Puma, ora il modello più piccolo offerto da Ford dopo la fine della Fiesta, farà lo stesso con la E-Transit Courier svelata questa settimana, pur continuando a essere disponibile nelle sue versioni con motore a combustione interna.

Ford Puma elettrica: caratteristiche, design, batteria, autonomia

L’E-Transit Courier adotta l’architettura B2E, che condividerà con il piccolo SUV. Ford non ha ancora rivelato quali saranno le capacità delle batterie, ma possiamo aspettarci un’autonomia di oltre 320 km. Tuttavia, sappiamo già che sarà alimentato da un motore elettrico che invierà 136 CV e 290 Nm alle ruote anteriori. La potenza di ricarica può arrivare a 11 kW AC e 100 kW DC, consentendo al veicolo di passare dal 10 all’80% in meno di 35 minuti.

La Ford Puma Electric appartiene alla stessa categoria della Peugeot e-2008 e della Citroën ë-C4 con specifiche tecniche simili. Di conseguenza, possiamo immaginare una fascia di prezzo che parte da meno di 40.000 euro quando sarà in vendita il prossimo anno.

In termini di estetica, la Ford Puma Electric non dovrebbe differire molto dalle versioni con motore a combustione, con differenze limitate a una griglia completa per migliorare l’aerodinamica, una firma specifica per le luci diurne e un paraurti anteriore leggermente ridisegnato.

La nuova arrivata sarà costruita insieme al Courier E-Transit nello stabilimento rumeno di Ford a Craiova, mentre l’Explorer e la Capri dovrebbero essere costruite a Colonia, in Germania, e il gruppo propulsore a Liverpool, in Inghilterra.

